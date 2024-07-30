США намагаються запобігти повномасштабній війні між Ізраїлем та "Хезболлою", - Reuters

Про це пише Reuters.

За даними джерел видання, США намагаються утримати Ізраїль від завдання удару по Лівану у відповідь на смертоносний ракетний обстріл Голанських висот 27 липня "Хезболлою", в результаті якого загинули зокрема діти та підлітки.

Зазначається, що дипломатія була спрямована на те, щоб обмежити відповідь Ізраїлю, закликаючи його не завдавати ударів по густонаселеному Бейруту, південним передмістям столиці, які є центром "Хезболли", або по ключових об'єктах інфраструктури, таких як аеропорти і мости.

Водночас ізраїльські офіційні особи заявили, що їхня країна "хоче завдати шкоди "Хезболлі", але не втягнути регіон у тотальну війну". Двоє дипломатів на анонімних умовах заявили, що Ізраїль не взяв на себе жодних зобов'язань уникати ударів по Бейруту, його передмістях або цивільній інфраструктурі.

Що передувало

У суботу, 27 липня 2024 року, випущена з боку Лівану ракета вдарила по футбольному полю у друзькому селищі Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю.

"10 загиблих, у тому числі дітей, і 34 поранених, у тому числі 7 у критичному стані та 10 у важкому стані", - передавав ізраїльський 7 канал наслідки удару.

Футбольне поле розташоване біля парку, серед постраждалих і загиблих є діти та підлітки віком від 10 до 20 років.

Ізраїль пообіцяв відповісти ліванському збройному угрупуванню "Хезболла" після його удару по стадіону, де загинули щонайменше 12 ізраїльських дітей.

Проте у МЗС Ізраїлю заявили, що є єдиний спосіб, яким світ може запобігти повномасштабній війні, яка була б руйнівною також для Лівану, - це змусити Хезболлу виконати резолюцію 1701 Ради Безпеки ООН.