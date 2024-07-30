США намагаються запобігти повномасштабній війні між Ізраїлем та "Хезболлою", - Reuters
Сполучені Штати докладають зусиль, щоб утримати Ізраїль від удару по столиці Лівану Бейруту або основних об'єктах цивільної інфраструктури
Про це пише Reuters.
За даними джерел видання, США намагаються утримати Ізраїль від завдання удару по Лівану у відповідь на смертоносний ракетний обстріл Голанських висот 27 липня "Хезболлою", в результаті якого загинули зокрема діти та підлітки.
Зазначається, що дипломатія була спрямована на те, щоб обмежити відповідь Ізраїлю, закликаючи його не завдавати ударів по густонаселеному Бейруту, південним передмістям столиці, які є центром "Хезболли", або по ключових об'єктах інфраструктури, таких як аеропорти і мости.
Водночас ізраїльські офіційні особи заявили, що їхня країна "хоче завдати шкоди "Хезболлі", але не втягнути регіон у тотальну війну". Двоє дипломатів на анонімних умовах заявили, що Ізраїль не взяв на себе жодних зобов'язань уникати ударів по Бейруту, його передмістях або цивільній інфраструктурі.
Що передувало
У суботу, 27 липня 2024 року, випущена з боку Лівану ракета вдарила по футбольному полю у друзькому селищі Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю.
"10 загиблих, у тому числі дітей, і 34 поранених, у тому числі 7 у критичному стані та 10 у важкому стані", - передавав ізраїльський 7 канал наслідки удару.
Футбольне поле розташоване біля парку, серед постраждалих і загиблих є діти та підлітки віком від 10 до 20 років.
Ізраїль пообіцяв відповісти ліванському збройному угрупуванню "Хезболла" після його удару по стадіону, де загинули щонайменше 12 ізраїльських дітей.
Проте у МЗС Ізраїлю заявили, що є єдиний спосіб, яким світ може запобігти повномасштабній війні, яка була б руйнівною також для Лівану, - це змусити Хезболлу виконати резолюцію 1701 Ради Безпеки ООН.
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