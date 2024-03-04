"Не може бути мови": Шольц назвав ще одну причину не передавати Україні ракети Taurus
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 4 березня, заявив, що не постачатиме Україні ракети Taurus, якщо для їхньої експлуатації потрібно буде залучити німецьких солдатів
Про це повідомляє The Guardian.
"Ви не можете створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як можна здійснювати контроль над системою озброєнь", - заявив Шольц.
За його словами, якщо Німеччина хоче мати контроль за поставленим Україні озброєнням, це можливо лише за участі німецьких солдатів.
"Для мене про це не може бути мови", - наголосив канцлер ФРН.
- На Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого Шольц заявив, що для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент". А згодом він наголосив, що у випадку постачання Україні Taurus його країні довелось би безпосередньо брати участь у запуску ракет. За словами канцлера, Німеччина також не готова передавати далекобійні ракети, оскільки за допомогою них можна здійснювати удари по Москві.
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