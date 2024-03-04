"Не може бути мови": Шольц назвав ще одну причину не передавати Україні ракети Taurus

Про це повідомляє The Guardian.

"Ви не можете створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як можна здійснювати контроль над системою озброєнь", - заявив Шольц.

За його словами, якщо Німеччина хоче мати контроль за поставленим Україні озброєнням, це можливо лише за участі німецьких солдатів.

"Для мене про це не може бути мови", - наголосив канцлер ФРН.