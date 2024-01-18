Не можна переоцінювати та недооцінювати протести у Башкортостані, - експерт з питань нацбезпеки Варченко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нам не варто переоцінювати кожен такий протест, але і не варто недооцінювати, адже це є елементом руйнування російської імперської системи із середини. Чому не варто переоцінювати, бо на сьогодні ми бачимо лише епізодичні факти про вихід росіян масово або російських національних меншин, у даному разі на протести", - пояснив військовий.

За словами Варченка, до вчорашнього дня російська силова система ще здатна була певною мірою й інформаційно, й у силовий спосіб приглушувати подібні процеси, а нині постає питання чи зможе вона зробити це зараз.

"З іншого боку, чому не можна недооцінювати, бо ми бачимо інші напрямки у яких знаходиться російська протестна енергія і цей напрямок дуже небезпечний, він називається "геть від Росії". Й "геть від Росії" зараз говорить не бунтівлива українська еліта, а значна частина національних меншин. Вони розуміють, що як росіянин вони цілковито програли, росіянин вже не звучить гордо, російський паспорт - вже паспорт ганьби, а російський фейс на Заході треба побити й швидко знаходяться на це причини на побутовому рівні виходячи з традиційних російських цінностей - це напитися й образити інші народи. Тому ми розуміємо, що це може стати тенденцією, яка матиме наслідки, коли силова система на сьогодні уже має значно менший ентузіазм, ніж мала два роки тому, бо силова система теж розуміє, що вона не хоче вписуватися за Титанік, який тоне", - підсумував експерт з питань національної безпеки.

Що передувало

16 січня у Башкортостані тисячі людей вийшли протестувати через суд над місцевим активістом, якого звинувачують за доносом губернатора. За даними каналу, біля суду, де розглядають справу активіста Фаїля Алсинова, зібралося близько 15 тисяч людей.

Суд міста Баймак Республіки Башкортостан засудив місцевого активіста Фаїля Алсинова до чотирьох років колонії загального режиму у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі.