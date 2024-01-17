У російській Башкирії засудили активіста за доносом губернатора. Люди знову вийшли на протести
У Башкирії тисячі людей вийшли протестувати через те, що місцевий активіст, якого звинувачують за доносом губернатора, отримав 4 роки колонії
Про це пише телеграм-канал Агентство.
Суд міста Баймак Республіки Башкортостан засудив місцевого активіста Фаїля Алсинова до чотирьох років колонії загального режиму у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі
"Тисячі людей прийшли на вирок у справі місцевого активіста Фаїля Алсинова, незважаючи на спроби влади запобігти акції", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, біля суду, де винесли звинувачення Фаїлю Алсинову, відбуваються затримання.
Самі активісти оцінюють кількість людей, що прийшли на протести, приблизно в 5 тисяч. Люди скандували "Своїх не здаємо" та "Свободу".
За даними телеграм-каналу "Говорить НеМосква", на акції затримали щонайменше чотирьох людей.
Фаїль Алсинов - один із найвідоміших башкирських громадських діячів. Він брав участь у протестах за збереження гори Куштау, очолював організацію "Башкорт", яка виступала за суверенітет Башкортостану (ліквідована після визнання екстремістською у 2020 році). Справу проти нього порушили на прохання місцевого губернатора Радія Хабірова.
- 16 січня у Башкирії тисячі людей вийшли протестувати через суд над місцевим активістом, якого звинувачують за доносом губернатора.
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