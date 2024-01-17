У російській Башкирії засудили активіста за доносом губернатора. Люди знову вийшли на протести

Про це пише телеграм-канал Агентство.

Суд міста Баймак Республіки Башкортостан засудив місцевого активіста Фаїля Алсинова до чотирьох років колонії загального режиму у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі

"Тисячі людей прийшли на вирок у справі місцевого активіста Фаїля Алсинова, незважаючи на спроби влади запобігти акції", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, біля суду, де винесли звинувачення Фаїлю Алсинову, відбуваються затримання.

Самі активісти оцінюють кількість людей, що прийшли на протести, приблизно в 5 тисяч. Люди скандували "Своїх не здаємо" та "Свободу".

За даними телеграм-каналу "Говорить НеМосква", на акції затримали щонайменше чотирьох людей.

Фаїль Алсинов - один із найвідоміших башкирських громадських діячів. Він брав участь у протестах за збереження гори Куштау, очолював організацію "Башкорт", яка виступала за суверенітет Башкортостану (ліквідована після визнання екстремістською у 2020 році). Справу проти нього порушили на прохання місцевого губернатора Радія Хабірова.