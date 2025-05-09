"Не можна шпигувати проти союзника": прем'єрка Данії Фредеріксен про посилення збору США розвідданих про Гренландію

Про це пише Associated Press.

Ця заява пролунала наступного дня після того, як Данія викликала тимчасового повіреного у справах США в Копенгагені для надання пояснень.

Причиною стало повідомлення видання Wall Street Journal, в якому йшлося про те, що кілька високопосадовців під керівництвом директорки національної розвідки США Тулсі Габбард доручили керівникам розвідувальних служб зібрати більше даних про рух за незалежність Гренландії та ставлення місцевого населення до видобутку корисних копалин американськими компаніями.

За даними МЗС Данії, Дженніфер Холл Годфрі, виконувачка обов'язків голови посольства США в Копенгагені, зустрілася з високопоставленим данським дипломатом Джеппе Транхольм-Міккельсеном у міністерстві закордонних справ Данії. Більше подробиць міністерство не надало. Посольство відмовилося від коментарів.

Попри те, що Фредеріксен назвала повідомлення WSJ "чутками", оскільки журнал процитував двох людей, знайомих із зусиллями США, імена яких він не назвав, вона наголосила на неприйнятності шпигунства проти союзника.

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"Співпраця з питань оборони, стримування і безпеки в північній частині Європи стає дедалі важливішою, - наголосила Фредеріксен. - Звичайно, не можна шпигувати проти союзника".

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що повідомлення про шпигунство є неприйнятними й неповажними.

Офіс директорки Національної розвідки США Тулсі Габбард у відповідь на запит щодо публікації Wall Street Journal заявив, що Габбард тричі зверталася до міністерства юстиції зі "кримінальними" заявами через витоки інформації з розвідувального співтовариства.

"The Wall Street Journal має бути соромно за те, що він допомагає представникам "глибинної держави", які прагнуть підірвати президента шляхом політизації та витоку секретної інформації, - написала Габбард. - Вони порушують закон і підривають безпеку і демократію нашої країни. Ті, хто розголошує секретну інформацію, будуть знайдені та притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону".