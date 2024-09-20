"Не по-чоловічому це": Ілон Маск заблокував Cybertruck, чим довів Кадирова до істерики

Про це він заявив у Telegram.

За словами Рамзана Кадирова, напередодні електрокар оснастили кулеметом і нібито відправили на війну в Україну, де Tesla "чудово справлялася з бойовими завданнями".

"Некрасиво вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх. Машина чудово справлялася з бойовими завданнями. Демонструвала маневровість та гарний захист екіпажу. Так от, нещодавно Маск віддалено відключив Cybertruck. Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілоне? Хіба так роблять?", - скаржиться Кадиров.