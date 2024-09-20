"Не по-чоловічому це": Ілон Маск заблокував Cybertruck, чим довів Кадирова до істерики
Президент Чечні Рамзан Кадиров заявив, що американський бізнесмен Ілон Маск дистанційно відключив електрокар Tesla Cybertruck, який напередодні "подарував" терористу
Про це він заявив у Telegram.
За словами Рамзана Кадирова, напередодні електрокар оснастили кулеметом і нібито відправили на війну в Україну, де Tesla "чудово справлялася з бойовими завданнями".
"Некрасиво вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх. Машина чудово справлялася з бойовими завданнями. Демонструвала маневровість та гарний захист екіпажу. Так от, нещодавно Маск віддалено відключив Cybertruck. Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілоне? Хіба так роблять?", - скаржиться Кадиров.
- 19 серпня Рамзан Кадиров заявив, що Ілон Маск подарував йому Cybertruck. Проте американець спростував цю заяву.
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