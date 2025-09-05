Не треба переоцінювати ситуацію зі збройним потенціалом у Китаї, - Безсмертний

Про це розповів український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському в етері Еспресо.

"Не треба переоцінювати російський потенціал, а ще більше – не треба переоцінювати ситуацію зі збройним потенціалом у Китаї. Впродовж цього року було звільнено півтора десятка вищих керівників командного складу Народно-визвольної армії Китаю. У березні під час перевірки виявлено, що в частині рідкопаливних ракет, які везли по площі Тяньаньмень, була залита вода. Я вже не кажу про готовність цих сил вести бойові дії", - прокоментував дипломат.

За його словами, треба чітко розуміти, що армія для війни і армія для параду – це дві абсолютно різні армії. Тому в цьому відношенні не треба переоцінювати потенціал, який Китай продемонстрував на параді.

"Тим більше слід розуміти те, що в Китаї є інша болячка, яка пов’язана з забезпеченням так званого ядерного вирівнювання, відповідно, КНР спрямовує туди свій потенціал. Хоча вплив Китаю на ситуацію дуже серйозний, бо ж він всі ці роки працює з РФ, і на це потрібно звертати увагу", - зауважив Безсмертний.