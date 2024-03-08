"Недолугий і комічний спектакль": Центр стратегічних комунікацій розвінчав "замах" на Шарія
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки переконані, що "замах" на Анатолія Шарія - це звичайний спектакль
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій у телеграмі.
Пропагандист Анатолій Шарій, який зараз в Іспанії переховується від українського правосуддя, звинуватив у нападі на себе Володимира Зеленського. Проте фахівці Spravdi впевнені, що це недолугий і комічний спектакль.
"Між постами про "замах на себе" Шарій з поміткою "Терміново!" виклав рекламу "списку найкращих листівок-вітань". Дивна поведінка для людини, яка "ледь не з того світу повернулася". Судячи з того, що іспанська поліція теж не квапиться порушувати справу (на що й поскаржився Шарій), в "замах" не повірила й вона", - йдеться у повідомленні.
Фахівці також зауважили, що згодом і сам Шарій перестав на себе "замахуватись" і написав: "Приступив до роботи, через яку мене й хотіли грохнути".
Схоже, пропагандистський "шарик", який так натхненно і затратно "хтось" надував, вже здувся. Цілком можливо, що незабаром і лусне", - пише Центр стратегічних комунікацій.
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