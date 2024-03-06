Підозрюваний в держзраді Шарій заявив, що на його машину напали зі зброєю

Про це він написав у телеграм.

"Щойно в Іспанії стався напад на мою машину з автоматичною зброєю", - написав він.

За словами Шарія, його разом з дружиною намагалися нібито вбити дві невідомі людини. Він наголосив, що за це має відповідати іспанська поліція та спецслужби.

"Повинен при цьому зауважити, що кілька тижнів тому силовики Іспанії отримали інформацію про підготовку замаху. Щобільше з особами та з прізвищами. Сьогодні замах відбувається", - сказав Шарій.

Що відомо про справу Шарія

16 лютого 2021 року Служба безпеки України оголосила підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу – "Державна зрада" та "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" й викликала його на допит 22 лютого. Також СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук.

Того ж дня правоохоронці провели слідчі дії з Віктором Шарієм, на якого зареєстрована "Партія Шарія".

17 лютого Анатолій Шарій повідомив, що СБУ надіслала повістку не за адресою його проживання в Україні, а відтак повістка не вважається врученою.

22 лютого 2021 року Шарій не прийшов до СБУ на допит, як підозрюваний.

Слідчі встановили, що він шкодив нацбезпеці України в інформаційній галузі. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтвердила низка фахових досліджень, згідно з якими його інтерв'ю й виступи містять підривну діяльність проти України.

25 березня 2022 року активісти знайшли Анатолія Шарія в Іспанії.

4 травня тогоріч в Іспанії затримали проросійського блогера Шарія, підозрюваного в держзраді.

5 травня тогоріч суд заборонив Шарію покидати Іспанію, відкликав паспорт, і зобов’язав блогера двічі на місяць з’являтись в найближчий до його помешкання суд.

У липні Шарію повідомили про підозру в державній зраді за роботу на російську пропаганду з Іспанії.

Зранку 23 жовтня невідомі закидали будинок Шарія в іспанському містечку Рода-де-Бара коктейлями Молотова.