Будинок Шарія в Іспанії закидали коктейлями Молотова, - ЗМІ

Про це пише ElDiario.es.

Зазначається, що напад із застосуванням коктейлів Молотова стався після того, як Шарій у жовтні опублікував так зване "розслідування" про наркотики в Україні.

За словами самого Шарія, після цієї публікації, йому та його родині у соцмережах та на телефон почали надходити погрози вбивством. Блогер стверджує, що в одній погроз було сказано, що невідомий "кине коктейль Молотова у вікно його дитини".