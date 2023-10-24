Будинок Шарія в Іспанії закидали коктейлями Молотова, - ЗМІ
ЗМІ повідомляють, що зранку 23 жовтня невідомі закидали будинок блогера Анатолія Шарія в іспанському містечку Рода-де-Бара коктейлями Молотова
Про це пише ElDiario.es.
Зазначається, що напад із застосуванням коктейлів Молотова стався після того, як Шарій у жовтні опублікував так зване "розслідування" про наркотики в Україні.
За словами самого Шарія, після цієї публікації, йому та його родині у соцмережах та на телефон почали надходити погрози вбивством. Блогер стверджує, що в одній погроз було сказано, що невідомий "кине коктейль Молотова у вікно його дитини".
Що відомо про справу Шарія
16 лютого 2021 року Служба безпеки України оголосила підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу – "Державна зрада" та "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" й викликала його на допит 22 лютого. Також СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук.
Того ж дня правоохоронці провели слідчі дії з Віктором Шарієм, на якого зареєстрована "Партія Шарія".
17 лютого Анатолій Шарій повідомив, що СБУ надіслала повістку не за адресою його проживання в Україні, а відтак повістка не вважається врученою.
22 лютого 2021 року Шарій не прийшов до СБУ на допит, як підозрюваний.
Слідчі встановили, що він шкодив нацбезпеці України в інформаційній галузі. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтвердила низка фахових досліджень, згідно з якими його інтерв'ю й виступи містять підривну діяльність проти України.
25 березня 2022 року активісти знайшли Анатолія Шарія в Іспанії.
4 травня тогоріч в Іспанії затримали проросійського блогера Шарія, підозрюваного в держзраді.
5 травня тогоріч суд заборонив Шарію покидати Іспанію, відкликав паспорт, і зобов’язав блогера двічі на місяць з’являтись в найближчий до його помешкання суд.
У липні Шарію повідомили про підозру в державній зраді за роботу на російську пропаганду з Іспанії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе