Підозрюваний в держзраді Шарій заявив, що шукає виконавця нападу на нього і пропонує йому угоду
Проросійський блогер та підозрюваний у державній зраді Анатолій Шарій, який раніше заявляв, що на його автівку напали зі зброєю, тепер оголосив, що шукає виконавця нападу на нього і пропонує йому угоду
Про це він написав у Telegram.
"Людина, яка намагалась мене вбити 6 березня в Іспанії. Виходиш на мене будь-яким анонімним способом. Підтверджуєш, що це був ти, що ти не просто любитель розвести на гроші. Даєш зрозумілу та чітку інформацію про замовника" - написав він.
За це Шарій пообіцяв 50 тис. євро, які виконавець може отримати "будь-яким зручним і максимально анонімним способом".
"До тебе питань немає і тебе шукати мої колеги та друзі не будуть. Даю слово. Ніхто і ніколи не скаже, що я не трима слова", - запевнив підозрюваний у держзраді.
- Уранці середи, 6 березня, проросійський блогер та підозрюваний у державній зраді Анатолій Шарій заявив, що невідомі напали на його автівку зі зброєю.
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