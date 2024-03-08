Підозрюваний в держзраді Шарій заявив, що шукає виконавця нападу на нього і пропонує йому угоду

Про це він написав у Telegram.

"Людина, яка намагалась мене вбити 6 березня в Іспанії. Виходиш на мене будь-яким анонімним способом. Підтверджуєш, що це був ти, що ти не просто любитель розвести на гроші. Даєш зрозумілу та чітку інформацію про замовника" - написав він.

За це Шарій пообіцяв 50 тис. євро, які виконавець може отримати "будь-яким зручним і максимально анонімним способом".

"До тебе питань немає і тебе шукати мої колеги та друзі не будуть. Даю слово. Ніхто і ніколи не скаже, що я не трима слова", - запевнив підозрюваний у держзраді.