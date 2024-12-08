"Неповага до американського народу": соратник Трампа розкритикував одяг Зеленського на зустрічі в Парижі
Соратник і колишній радник новообраного президента США Дональда Трампа Роджер Стоун обурився одягу, у якому президент України Володимир Зеленський прийшов на зустріч із Трампом та французьким колегою Емманюелем Макроном
Про це він сказав у коментарі New York Post.
На зустрічі у Парижі український президент був одягнений традиційно у чорний світшот з гербом України, чорні штани та коричневі черевики.
Стоун заначив, що такий зовнішній вигляд Зеленського був "неповагою до американського народу".
"Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на Всесвітній економічний форум, але не може одягнути їх на спільне засідання Конгресу або на зустріч із новообраним президентом США?" - обурився соратник Трампа.
- Нагадаємо, 7 грудня президент України зустрівся з Трампом та Макроном. Зокрема, Зеленський назвав розмову з американським колегою "хорошою і продуктивною". Під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.
- Актуальне
- Важливе