"Неповага до американського народу": соратник Трампа розкритикував одяг Зеленського на зустрічі в Парижі

Про це він сказав у коментарі New York Post.

На зустрічі у Парижі український президент був одягнений традиційно у чорний світшот з гербом України, чорні штани та коричневі черевики.

Стоун заначив, що такий зовнішній вигляд Зеленського був "неповагою до американського народу".

"Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на Всесвітній економічний форум, але не може одягнути їх на спільне засідання Конгресу або на зустріч із новообраним президентом США?" - обурився соратник Трампа.