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"Неповага до американського народу": соратник Трампа розкритикував одяг Зеленського на зустрічі в Парижі

Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
13:34
Світ У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським

Соратник і колишній радник новообраного президента США Дональда Трампа Роджер Стоун обурився одягу, у якому президент України Володимир Зеленський прийшов на зустріч із Трампом та французьким колегою Емманюелем Макроном

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Про це він сказав у коментарі New York Post.

На зустрічі у Парижі український президент був одягнений традиційно у чорний світшот з гербом України, чорні штани та коричневі черевики.

Стоун заначив, що такий зовнішній вигляд Зеленського був "неповагою до американського народу".

"Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на Всесвітній економічний форум, але не може одягнути їх на спільне засідання Конгресу або на зустріч із новообраним президентом США?" - обурився соратник Трампа.

  • Нагадаємо, 7 грудня президент України зустрівся з Трампом та Макроном. Зокрема, Зеленський назвав розмову з американським колегою "хорошою і продуктивною". Під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. 
Теги:
Новини
Україна
Франція
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
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