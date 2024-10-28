"Несумісні зі зближенням із ЄС": президент Литви про вибори у Грузії

Про це пише Delfi.

Науседа сумнівається, чи справді "Грузинська мрія" отримала найбільшу підтримку. За його словами, неможливо сказати, чи справді ця перемогла на виборах.

"Перш за все, питання в тому, чи перемогла ("Грузинська мрія")? Ось у чому проблема. Ми навіть не можемо сказати, виграли вони чи програли. По-друге – ну, у самій Грузії цьому радіє тільки одна людина – Бідзіна Іванішвілі. Або цьому можуть радіти тільки ті сили, які перебувають за межами Грузії, тому що ці результати виборів абсолютно несумісні зі зближенням із Євросоюзом", – сказав Науседа.

Він додав, що бачив "абсолютно протилежний рух" від Євросоюзу в уряду останні півтора роки.

Голосування на виборах до грузинського парламенту відбулося у суботу, 26 жовтня 2024 року.

Центрвиборчком країни визнав переможицею правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства у ЄС та НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

Після офіційного оголошення ЦВК Грузії результатів підрахунку голосів зі 100% виборчих дільниць, за якими проросійська партія "Грузинська мрія" й надалі матиме власний уряд, президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері у неділю, 27 жовтня 2024 року виступила зі зверненням, де закликала до протестів.



