Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Несумісні зі зближенням із ЄС": президент Литви про вибори у Грузії

"Несумісні зі зближенням із ЄС": президент Литви про вибори у Грузії

Євген Козярін
28 жовтня, 2024 понедiлок
06:02
Світ Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа після парламентських виборів в Грузії заявив, що країна віддаляється від членства в Євросоюзі

Зміст

Про це пише Delfi.

Науседа сумнівається, чи справді "Грузинська мрія" отримала найбільшу підтримку. За його словами, неможливо сказати, чи справді ця перемогла на виборах.

"Перш за все, питання в тому, чи перемогла ("Грузинська мрія")? Ось у чому проблема. Ми навіть не можемо сказати, виграли вони чи програли. По-друге – ну, у самій Грузії цьому радіє тільки одна людина – Бідзіна Іванішвілі. Або цьому можуть радіти тільки ті сили, які перебувають за межами Грузії, тому що ці результати виборів абсолютно несумісні зі зближенням із Євросоюзом", – сказав Науседа.

Він додав, що бачив "абсолютно протилежний рух" від Євросоюзу в уряду останні півтора роки.

  • Голосування на виборах до грузинського парламенту відбулося у суботу, 26 жовтня 2024 року. 
  • Центрвиборчком країни визнав переможицею правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства у ЄС та НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.
  • Після офіційного оголошення ЦВК Грузії результатів підрахунку голосів зі 100% виборчих дільниць, за якими проросійська партія "Грузинська мрія" й надалі матиме власний уряд, президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері у неділю, 27 жовтня 2024 року виступила зі зверненням, де закликала до протестів.


 

Теги:
Новини
ЄС
Грузія
Литва
Читайте також:
танк Т-90С
Автор Ксенія Золотова
27 жовтня, 2024 неділя
Батальйон "К2" захопив російський експортний танк Т-90С: чим він особливий
Автор Андрій Кокотюха
27 жовтня, 2024 неділя
Як деякі українці припинили боятися за свою репутацію та полюбили Пушкіна
Максим Жорін
Автор Влад Дідусь
25 жовтня, 2024 п'ятниця
"Враховуючи ситуацію з Селидовим і Покровськом": Жорін із 3-ї ОШБр закликав готувати Дніпропетровщину до оборони
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
28 жовтня
07:29
на фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та президент України Володимир Зеленський
"Чекаю з нетерпінням": прем'єр Фінляндії анонсував візит Зеленського до Рейк'явіка
07:25
Оновлено
Атака шахедів, ЗСУ
Армія РФ атакує Україну "шахедами" та КАБами: на Хмельниччині чули вибухи
07:15
Оновлено
Ілюстративне фото
У Росії заявили про атаку БПЛА: у Воронезькій області пошкоджено підприємство
06:53
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни завели кораблі у Чорному морі до місця базування
06:47
Леонардо Ді Капріо
Де Ніро та Ді Капріо закликали голосувати за Гарріс
00:54
Як дрони-матки допомагають РФ у Селидовому: розповідає речник бригади "Кара-Даг"
00:20
Сенатор Джей Ді Венс відмовився називати Путіна "ворогом" і закликав до переговорів з РФ
2024, неділя
27 жовтня
23:46
Оновлено
Херсон обстріл
Окупанти вдарили з артилерії по житлових будинках Херсона: є загиблі, серед постраждалих - дитина
23:29
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
23:04
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Від початку доби на фронті зафіксували 142 боєзіткнення: РФ найбільше штурмує на Курахівському напрямку
23:00
Ексклюзив
БРІКС 2024
"Це репутаційне союзництво": експерт-китаєзнавець Єфремов про БРІКС
22:51
Ексклюзив
Грузія
"Буде два варіанти": політолог Денисенко про те, як розгортатимуться події у Грузії
22:38
путін і орбан
Не зважаючи на заплановані вуличні протести: Орбан летить до Тбілісі особисто привітати "Грузинську мрію"
22:24
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Північнокорейських військових везуть на Курщину у вантажівках з цивільними номерами, - перехоплення ГУР
22:13
Шарль Мішель
Президент Євроради Мішель закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів
21:57
Швеція
Швеція виділить новий пакет гуманітарної допомоги для України на близько $10,3 млн
21:39
Ексклюзив
Грузія ЄС
У суспільстві немає запитів на потрясіння, - експертка Іщенко про перемогу "Грузинської мрії" на виборах
21:34
Володимир Орлов
Ексзаступника голови ДніпроОДА Орлова підозрюють у вимаганні $200 тис. за оренду лісу, - ЗМІ
21:20
Брянська область
У Брянській області РФ заявили про нібито "спробу перетину" кордону з Україною озброєною групою
21:08
Ексклюзив
Грузія, Тбілісі, мітінг
Дипломат Чечелашвілі: завтра у середмісті Тбілісі буде не менше 100 тисяч протестувальників
20:58
Михайло Подоляк
"Мають повернути незаконно отримані пенсії й заплатити стільки ж зверху": Подоляк прокоментував скандали зі МСЕК
20:55
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Нових пакетів допомоги Україні має бути більше вже наступного тижня, - Зеленський
20:50
Аналітика
Шлях до перемоги: як український ОПК долає історичні труднощі та залучає міжнародні компанії. Пояснюємо
20:30
Київське водосховище
"Катастрофічно обміліло": вода у Київському водосховищі відступила від берега на сотні метрів
20:25
"Динамо" - "Шахтар" 1:1 (27.10.2024)
"Українське класичне" з бойовою нічиєю: протистояння "Динамо" з "Шахтарем" зупинилося на рахунку 1:1
20:09
Ексклюзив
Джо Байден
Чого варто очікувати від Байдена до інавгурації нового президента: думка дипломата Шамшура
20:03
OPINION
Хто воює з мертвими
20:01
Оновлено
"Олександрія" - "Інгулець" 2:1 (26.10.2024)
Двобій "Динамо" із "Шахтарем" завершився нічиєю, "Ворскла" рівна у силах з "Вересом". Розклад і результати 11-го туру УПЛ
19:53
Інфографіка
Дрон PD-2
Українські очі для американських HIMARS: що таке PD-2 і як українці створили потужний дрон перед самим повномасштабним вторгненням
19:17
Саломе Зурабішвілі
"Ми стали жертвами російської спецоперації". Президентка Грузії Зурабішвілі не визнала виборів до парламенту й сказала виходити на протести
19:15
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден
Після виборів адміністрація Байдена посилить допомогу Україні, - американський експерт Фрід
19:07
Саакашвілі
Не гайте часу, виходьте на великі протести: Саакашвілі звернувся до опозиції
19:00
Борис Джонсон оголосив про відставку
"Вкрадені маріонетковим урядом Путіна": Борис Джонсон про парламентські вибори у Грузії
18:38
Оновлено
Парламентські вибори в Грузії
Грузинська ЦВК підрахувала голоси зі 100% дільниць: "Мрія" набирає 54%
18:38
Ілон Маск
Ілон Маск працював нелегально у США на початку своєї кар'єри, його хотіли депортувати, - The Washington Post
18:30
Огляд
Атака українських БПЛА на три спиртзаводи у Росії, пожежа в районі НПЗ у Тамбовській області та дрони над тимчасово окупованим Кримом: де в росіян вибухало та палало цього тижня
18:10
морський дрон Magura V5
У РФ створюють буї для пошуку катерів-камікадзе
18:03
OPINION
Про "гнучке" курсоутворення і не тільки
17:51
танк Т-90С
Батальйон "К2" захопив російський експортний танк Т-90С: чим він особливий
17:46
Ексклюзив
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Тисяча Зеленського тхне шахрайством, звідки будуть кошти незрозуміло, - політолог Цибулько
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV