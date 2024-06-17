Нетаньягу оголосив про розпуск військового кабінету

Про це інформує Haaretz.

Як зазначили у виданні, деякі з питань, що раніше обговорювалися військовим кабінетом, створеним після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року, тепер будуть передані для обговорення в кабінет безпеки, але чутливі рішення будуть розглядатися на консультаційному форумі у вужчому складі.

До нього, як очікується, увійдуть міністр оборони Йоав Галант, міністр стратегічних справ Рон Дермер, голова Ради національної безпеки Цахі Ханегбі і голова партії "ШАС" Ар'є Дері, який був спостерігачем у воєнному кабінеті.

Розпуск військового кабінету вважається символічним жестом, головна мета якого - не допустити включення до його складу таких міністрів, як міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір.