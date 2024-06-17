Нетаньягу оголосив про розпуск військового кабінету
У понеділок, 17 червня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про розпуск військового кабінету після відставки членів уряду Бенні Ганца і Гаді Айзенкота
Про це інформує Haaretz.
Як зазначили у виданні, деякі з питань, що раніше обговорювалися військовим кабінетом, створеним після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року, тепер будуть передані для обговорення в кабінет безпеки, але чутливі рішення будуть розглядатися на консультаційному форумі у вужчому складі.
До нього, як очікується, увійдуть міністр оборони Йоав Галант, міністр стратегічних справ Рон Дермер, голова Ради національної безпеки Цахі Ханегбі і голова партії "ШАС" Ар'є Дері, який був спостерігачем у воєнному кабінеті.
Розпуск військового кабінету вважається символічним жестом, головна мета якого - не допустити включення до його складу таких міністрів, як міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір.
- 9 червня повідомлялось, що ізраїльський міністр військового кабінету Бенні Ганц оголосив про вихід своєї партії "Національна єдність" з уряду. Водночас він закликав до дострокових виборів у країні.
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