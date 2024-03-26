Нетаньягу скасував візит делегації до США після схвалення резолюції ООН щодо припинення вогню у Газі
Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу скасував заплановану поїздку ізраїльської делегації до Вашингтона після того, як Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію із закликом до припинення вогню у Газі
Про це пише dpa.
Зазначається, що міністр зі стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер і радник із національної безпеки Зачі Ханегбі мали вилетіти до США в понеділок, 25 березня, для зустрічі з високопоставленими американськими чиновниками.
США планували запропонувати ізраїльтянам альтернативу до запланованої ізраїльської військової кампанії у місті Рафах на півдні Гази, яке переповнене сотнями тисяч біженців.
Іншою темою переговорів була пропозиція Вашингтону щодо розширення гуманітарної допомоги постраждалому населенню в секторі Гази.
США, які мають постійне місце в Раді Безпеки ООН і мають право вето, утрималися від голосування, а 14 інших членів Ради безпеки проголосували "за".
Як пише CNN, американські офіційні особи заявили, що вони були спантеличені рішенням Нетаньяху відкликати делегацію. У Білому домі цей крок був розцінений як надмірна реакція, яка, швидше за все, відображає внутрішньополітичні проблеми самого Нетаньяху.
Через кілька годин після скасування візиту делегації ізраїльський міністр Гедеон Саар подав у відставку після того, як його не включили до складу військового кабінету.
- 25 березня Рада Безпеки ООН проголосувала за резолюцію про негайне припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАСу в Газі, а також звільнення всіх заручників.
- Попри це міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль не припинить наступ на ХАМАС.
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