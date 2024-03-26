Нетаньягу скасував візит делегації до США після схвалення резолюції ООН щодо припинення вогню у Газі

Про це пише dpa.

Зазначається, що міністр зі стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер і радник із національної безпеки Зачі Ханегбі мали вилетіти до США в понеділок, 25 березня, для зустрічі з високопоставленими американськими чиновниками.

США планували запропонувати ізраїльтянам альтернативу до запланованої ізраїльської військової кампанії у місті Рафах на півдні Гази, яке переповнене сотнями тисяч біженців.

Іншою темою переговорів була пропозиція Вашингтону щодо розширення гуманітарної допомоги постраждалому населенню в секторі Гази.

США, які мають постійне місце в Раді Безпеки ООН і мають право вето, утрималися від голосування, а 14 інших членів Ради безпеки проголосували "за".

Як пише CNN, американські офіційні особи заявили, що вони були спантеличені рішенням Нетаньяху відкликати делегацію. У Білому домі цей крок був розцінений як надмірна реакція, яка, швидше за все, відображає внутрішньополітичні проблеми самого Нетаньяху.

Через кілька годин після скасування візиту делегації ізраїльський міністр Гедеон Саар подав у відставку після того, як його не включили до складу військового кабінету.