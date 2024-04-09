Нетаньягу заявив, що дату наступу на Рафах уже визначено

Про це повідомляє Associated Press.

"Це станеться. Є дата", - заявив Нетаньягу у відеозверненні, не уточнюючи деталей.

Натомість в Ізраїлі запевнили, що мають план евакуації цивільного населення напередодні наступу, а міністерство оборони Ізраїлю оголосило тендер на пошук постачальника наметів.

Згідно з планом уряд планує закупити 40 тисяч наметів для підготовки до евакуації сотень тисяч палестинців з міста Рафах.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що Рафах є останнім великим оплотом ХАМАС у Газі. За оцінками, 1,5 мільйона палестинців - понад половина населення Гази - знайшли притулок у південному місті, рятуючись від ізраїльських бомбардувань в інших частинах території.