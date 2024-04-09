Нетаньягу заявив, що дату наступу на Рафах уже визначено
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив свої наміри вторгнутися в місто Рафах на півдні Гази, заявивши, що має план евакуації цивільного населення
Про це повідомляє Associated Press.
"Це станеться. Є дата", - заявив Нетаньягу у відеозверненні, не уточнюючи деталей.
Натомість в Ізраїлі запевнили, що мають план евакуації цивільного населення напередодні наступу, а міністерство оборони Ізраїлю оголосило тендер на пошук постачальника наметів.
Згідно з планом уряд планує закупити 40 тисяч наметів для підготовки до евакуації сотень тисяч палестинців з міста Рафах.
Ізраїльські офіційні особи заявили, що Рафах є останнім великим оплотом ХАМАС у Газі. За оцінками, 1,5 мільйона палестинців - понад половина населення Гази - знайшли притулок у південному місті, рятуючись від ізраїльських бомбардувань в інших частинах території.
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7 квітня Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення наземної операції в Газі та виведення військ з півдня регіону.
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Натомість координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Ізраїль виводить свої війська з Рафаха для перепочинку та переозброєння.
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