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Нетаньягу заявив, що Ізраїль розгляне пропозицію США про угоду щодо припинення вогню в Лівані

Марія Науменко
27 вересня, 2024 п'ятниця
18:59
Світ На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв провести переговори щодо запропонованого США перемир'я в Лівані, спрямованого на запобігання розширенню війни

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

У п'ятницю, 27 вересня, офіс Нетаньягу заявив, що Ізраїль візьме участь в обговоренні пропозиції про тритижневе перемир'я з "Хезболлою" найближчими днями. 

"Ізраїль цінує зусилля США в цьому питанні, оскільки роль США є незамінною в просуванні стабільності й безпеки в регіоні", - йдеться в заяві офісу Нетаньягу.

За інформацією Білого дому, переговори з цього приводу між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром стратегічних справ Ізраїлю Роном Дермером вже відбулися.

Як зазначили у виданні, ця пропозиція розглядається як спроба запобігти подальшій ескалації конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою", після того, як ЦАХАЛ оголосив про підготовку до можливого наземного вторгнення в Ліван.

Нетаньягу, який перебуває у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН, раніше заявляв, що продовжить атакувати "Хезболлу" до досягнення всіх цілей Ізраїлю, зокрема, повернення мешканців півночі Ізраїлю додому. Це, на його думку, можливо лише за умови повного припинення ракетних обстрілів та відведення бойовиків "Хезболли" від кордону.

Американська сторона висловила невдоволення коливаннями позиції Ізраїлю щодо перемир'я. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив координацію дій з Ізраїлем, зазначивши, що ініціатива не була б запропонована без підтримки з ізраїльського боку.

Згідно з повідомленням, Нетаньягу спочатку погодився на перемир'я, але змінив свою позицію під тиском з боку ультраправих політичних сил в Ізраїлі. Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір погрожував вийти з коаліції у разі досягнення постійного перемир'я, що могло б призвести до падіння уряду.

  • У понеділок, 23 вересня, військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили удари по понад 1600 об'єктах "Хезболли" в Лівані.
Теги:
політика
Ізраїль
Близький Схід
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
Беньямін Нетаньягу
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