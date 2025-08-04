Нетаньягу звернувся до Червоного хреста з проханням про допомогу заручникам, утримуваним у Газі

Про це пише CNN.

Заява Нетаньягу пролунала після того, як минулого тижня угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" опублікували відео із заручниками Евіятаром Давидом і Ромом Браславським у вкрай ослабленому стані.

Член політичного бюро ХАМАС Іззат Аль-Рашик назвав ці кадри "остаточною відповіддю всім, хто заперечує існування голоду в Газі".

Офіс Нетаньяху повідомив, що прем'єр-міністр розмовляв з Жюльєном Леріссоном, главою делегації Червоного Хреста в регіоні, щоб попросити "його сприяння в негайному наданні їжі та медичної допомоги заручникам".

Водночас, офіс прем'єра повторив заперечення Нетаньягу щодо поширеного голоду в Газі, попри попередження агентства з продовольчої безпеки, підтриманого ООН, про "найгірший сценарій голоду", що розгортається в анклаві.

Зі свого боку, ХАМАС заявив, що готовий "позитивно розглянути" будь-яке прохання Червоного Хреста про доставку їжі та ліків заручникам, але за умови відкриття гуманітарних коридорів у Газі. Бойовики стверджують, що стан заручників відображає погіршення умов у секторі Гази.

Абу Обейда, речник військового крила ХАМАСу, бригади "Аль-Кассам", заявив, що угруповання не морить заручників голодом навмисно і що вони харчуються тим самим, що й бойовики ХАМАСу та загальне населення Гази.

"Вони не отримають жодних особливих привілеїв в умовах злочину голодування та облоги", – додав він.

Реакції світу на відео, оприлюднені ХАМАС

Кадри викликали хвилю обурення як в Ізраїлі, так і за кордоном. Президент Франції Еммануель Макрон назвав їх "нестерпними", а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що такі кадри "свідчать про те, що ХАМАС не повинен відігравати жодної ролі в майбутньому Гази"

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ХАМАС "скласти зброю і негайно звільнити всіх заручників".

"Нелюдське поводження ХАМАС з ізраїльськими заручниками заслуговує на найрішучіше засудження. Населення Гази не повинно продовжувати страждати через жахливі злочини ХАМАС. Ця організація повинна скласти зброю і негайно звільнити всіх заручників. Водночас міжнародна гуманітарна допомога повинна бути надана цивільному населенню Гази якомога швидше і в повному обсязі. Повне припинення вогню має залишатися пріоритетом", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Х.