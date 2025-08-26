"Неважливо, що вони кажуть": Трамп відреагував на те, що РФ нібито не підпише угоду із Зеленським
У вівторок, 26 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що Росія "позує" стверджуючи, що нібито не підпише угоду із президентом Володимиром Зеленським
Про це він сказав під час засідання уряду США.
На слова журналіста, про те, що Росія стверджує нібито Путін не підпише угоду із Зеленським, оскільки вважає його нелегітимним, Дональд Трамп відповів, що вони позують.
"Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Усі позують", - сказав американський президент.
Він також назвав Зеленського "не зовсім невинним", оскільки за словами президента США, "для танго потрібні двоє".
Окрім цього Трамп наголосив, що колишній президент Джо Байден не мав дозволити Україні змагатися із суперником у 15 разів більшим за неї.
- 26 серпня Дональд Трамп заявив, що США виготовляють наступальну й оборонну зброю на замовлення НАТО, але при цьому не беруть участі у фінансуванні війни в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.6
- Актуальне
- Важливе