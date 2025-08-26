Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Неважливо, що вони кажуть": Трамп відреагував на те, що РФ нібито не підпише угоду із Зеленським

Марія Музиченко
26 серпня, 2025 вiвторок
22:54
Світ Дональд Трамп

У вівторок, 26 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що Росія "позує" стверджуючи, що нібито не підпише угоду із президентом Володимиром Зеленським

Зміст

Про це він сказав під час засідання уряду США.

На слова журналіста, про те, що Росія стверджує нібито Путін не підпише угоду із Зеленським, оскільки вважає його нелегітимним, Дональд Трамп відповів, що вони позують.

"Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Усі позують", - сказав американський президент.

Він також назвав Зеленського "не зовсім невинним", оскільки за словами президента США, "для танго потрібні двоє".

Окрім цього Трамп наголосив, що колишній президент Джо Байден не мав дозволити Україні змагатися із суперником у 15 разів більшим за неї.

  • 26 серпня Дональд Трамп заявив, що США виготовляють наступальну й оборонну зброю на замовлення НАТО, але при цьому не беруть участі у фінансуванні війни в Україні.
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
