"Неважливо, що вони кажуть": Трамп відреагував на те, що РФ нібито не підпише угоду із Зеленським

Про це він сказав під час засідання уряду США.

На слова журналіста, про те, що Росія стверджує нібито Путін не підпише угоду із Зеленським, оскільки вважає його нелегітимним, Дональд Трамп відповів, що вони позують.

"Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Усі позують", - сказав американський президент.

Він також назвав Зеленського "не зовсім невинним", оскільки за словами президента США, "для танго потрібні двоє".

Окрім цього Трамп наголосив, що колишній президент Джо Байден не мав дозволити Україні змагатися із суперником у 15 разів більшим за неї.