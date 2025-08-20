"Нейтральна територія": президент Фінляндії Стубб вважає, що Швейцарія могла б стати місцем зустрічі Зеленського й Путіна

Про це він сказав в інтервʼю NBC News.

"Женева насправді могла б працювати. Я думаю, що це була б нейтральна територія для цього", – висловився фінський лідер.

Він підкреслив, що метою є якнайшвидша зустріч Зеленського з Путіним. Зокрема, Стубб сподівається, що вона відбудеться протягом наступних двох тижнів.