"Нейтральна територія": президент Фінляндії Стубб вважає, що Швейцарія могла б стати місцем зустрічі Зеленського й Путіна
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що місцем для зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна могла б стати Швейцарія як "нейтральна територія"
Про це він сказав в інтервʼю NBC News.
"Женева насправді могла б працювати. Я думаю, що це була б нейтральна територія для цього", – висловився фінський лідер.
Він підкреслив, що метою є якнайшвидша зустріч Зеленського з Путіним. Зокрема, Стубб сподівається, що вона відбудеться протягом наступних двох тижнів.
- Напередодні повідомлялось, що Швейцарія готова прийняти можливі мирні перемовини України та РФ за участі диктатора Володимира Путіна та досягти для цього на рівні уряду домовленостей через ордер МКС на арешт.
