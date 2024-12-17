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"Нічого про Україну без України": у Білому домі відреагували на підхід Трампа щодо можливих перемовин між Києвом і Москвою

Катерина Єсікова
17 грудня, 2024 вiвторок
06:27
Світ Джон Кірбі

Радник Білого дому Джон Кірбі наголосив на принципі "Нічого про Україну без України", а також підкреслив, що президент Володимир Зеленський сам має вирішувати, коли й за яких умов проводити переговори з Москвою

Зміст

Про це пише Укрінформ.

Радник заявив, що не вступатиме в суперечки із позицією обраного президента США Дональда Трампа, однак чинна адміністрація зберігає головні принципи: "Нічого про Україну без України. Ми не збираємося вести про них розмови без їхньої участі, ми не нав’язуватимемо їм, якими можуть бути їхні наступні кроки".

Він наголосив, що український народ обрав президентом Володимира Зеленського, тому саме йому вирішувати, чи йти на переговори, і якщо так, то коли та на яких позиціях.

"Як ми чітко підкреслили йому раніше, і я можу це зробити сьогодні, коли він прийме це рішення, й поки президент Байден є головнокомандувачем, він (Зеленський - ред.) знайде в цій адміністрації прибічників у процесі просування до переговорів", - зазначив Кірбі.

  • 16 грудня Дональд Трамп заявив, що хоче провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Джо Байден
Дональд Трамп
переговори з РФ
Джон Кірбі
Світ про Україну
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