"Це кривава бійня": Трамп заявив, що хоче поговорити з Путіним і Зеленським
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним
Про це пише Дзеркало Тижня.
Зазначається, що Трамп назвав війну в Україні "найстрашнішою бійнею, яку світ бачив з часів Другої світової війни".
"Цьому потрібно покласти край. І ми намагаємося покласти цьому край. Але ми подивимося. Ми будемо говорити з президентом Путіним і з Зеленським, представниками України. Ми повинні зупинити це. Це кривава бійня", - заявив Трамп.
За його словами, для завершення війни в Україні необхідно укласти угоду.
- Під час своєї промови Дональд Трамп заявив про досягнення "невеликого прогресу" щодо припинення війни Росії проти України.
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