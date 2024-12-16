"Це кривава бійня": Трамп заявив, що хоче поговорити з Путіним і Зеленським

Про це пише Дзеркало Тижня.

Зазначається, що Трамп назвав війну в Україні "найстрашнішою бійнею, яку світ бачив з часів Другої світової війни".

"Цьому потрібно покласти край. І ми намагаємося покласти цьому край. Але ми подивимося. Ми будемо говорити з президентом Путіним і з Зеленським, представниками України. Ми повинні зупинити це. Це кривава бійня", - заявив Трамп.

За його словами, для завершення війни в Україні необхідно укласти угоду.