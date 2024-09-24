Нідерланди виділяють майже €210 млн на відновлення критичної інфраструктури України

Про це він написав у соцмережі Х.

Як зазначив нідерландський міністр, новий пакет допомоги Україні спрямують на відновлення її критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.

Окрім цього, Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

Велдкамп також підкреслив, що українці готуються до однієї з найсуворіших зим, і, для того "щоб Україна витримала, їй потрібна енергія".

"На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з (міністром закордонних справ, - ред.) Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це", - додав голова МЗС Нідерландів.