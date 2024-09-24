Нідерланди виділяють майже €210 млн на відновлення критичної інфраструктури України
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп оголосив про виділення нового пакета фінансової підтримки України на суму 209,5 млн євро. Кошти спрямують передусім на відновлення критичної інфраструктури
Про це він написав у соцмережі Х.
Як зазначив нідерландський міністр, новий пакет допомоги Україні спрямують на відновлення її критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.
Окрім цього, Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.
Велдкамп також підкреслив, що українці готуються до однієї з найсуворіших зим, і, для того "щоб Україна витримала, їй потрібна енергія".
"На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з (міністром закордонних справ, - ред.) Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це", - додав голова МЗС Нідерландів.
- Нещодавно міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс заявив, що його країна зняла обмеження на використання Україною отриманої зброї проти військових цілей на території Росії.
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