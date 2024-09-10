Нідерланди дозволили Україні використовувати передане озброєння проти військових цілей на території РФ

Про це інформує Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Суспільне.

Брекелманс зазначив, що відповідно до норм міжнародного права у межах права на самозахист, Нідерланди дозволяють Києву використовувати їхнє озброєння для ударів по цілях в РФ.

"Україна має право на самооборону. І якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти", - сказав міністр оборони.

Він також підтвердив, що цей дозвіл поширюється і на винищувачі F-16, які передали Нідерланди.

"Ми довіряємо Україні, вона використовує винищувачі відповідно до міжнародного права", - наголосив очільник оборонного відомства.

Також Брекелманс розповів, що його країна заохочуватиме інших партнерів до аналогічних кроків, адже такий дозвіл є необхідним для відбиття агресивних атак Росії.