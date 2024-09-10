Нідерланди дозволили Україні використовувати передане озброєння проти військових цілей на території РФ
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс заявив, що його країна зняла обмеження на використання Україною отриманої зброї проти військових цілей на території Росії
Про це інформує Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Суспільне.
Брекелманс зазначив, що відповідно до норм міжнародного права у межах права на самозахист, Нідерланди дозволяють Києву використовувати їхнє озброєння для ударів по цілях в РФ.
"Україна має право на самооборону. І якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти", - сказав міністр оборони.
Він також підтвердив, що цей дозвіл поширюється і на винищувачі F-16, які передали Нідерланди.
"Ми довіряємо Україні, вона використовує винищувачі відповідно до міжнародного права", - наголосив очільник оборонного відомства.
Також Брекелманс розповів, що його країна заохочуватиме інших партнерів до аналогічних кроків, адже такий дозвіл є необхідним для відбиття агресивних атак Росії.
- 29 серпня командувач збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна має право використовувати нідерландські винищувачі F-16 без обмежень.
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