Україна може без обмежень використовувати винищувачі F-16 від Нідерландів

Про це він заявив в інтерв'ю NOS.

"Ми не встановлюємо жодних обмежень на використання та радіус дії F-16 за умови дотримання законів війни", - заявив командувач.

За його словами, операція ЗСУ в Курській області є "геніальною з практичної точки зору".

"Вони захопили велику територію досить швидко в хороший спосіб за допомогою нових методів. Роблячи це, вони створили дилему для Путіна", - вважає Ейхельсхайм.