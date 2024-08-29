Україна може без обмежень використовувати винищувачі F-16 від Нідерландів
Командувач збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна має право використовувати нідерландські винищувачі F-16 без обмежень
Про це він заявив в інтерв'ю NOS.
"Ми не встановлюємо жодних обмежень на використання та радіус дії F-16 за умови дотримання законів війни", - заявив командувач.
За його словами, операція ЗСУ в Курській області є "геніальною з практичної точки зору".
"Вони захопили велику територію досить швидко в хороший спосіб за допомогою нових методів. Роблячи це, вони створили дилему для Путіна", - вважає Ейхельсхайм.
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4 серпня стало відомо, що винищувачі F-16, які передали Україні, отримали пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.
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