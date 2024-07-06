Нігер, Малі та Буркіна-Фасо "безповоротно відвертаються" від ECOWAS

Про це пише BBC.

Зазначається, що військовий лідер Нігеру Абдурахман Чіані, виступаючи разом з лідерами хунти з Малі і Буркіна-Фасо, заявив, що країни "безповоротно" відвертаються від західноафриканського блоку ECOWAS.

Він оголосив, що замість ECOWAS хунта хоче побудувати "спільноту суверенних народів далеко від контролю іноземних держав. Спільноту миру, солідарності, процвітання, засновану на наших африканських цінностях".

Військовий лідер Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре також сказав, що "цей континент страждав і продовжує страждати від вогню імперіалістів. Ці імперіалісти мають лише одне кліше у голові: "Африка - це імперія рабів"".

Зазначається, що Альянс також шукатиме шляхи до формування тісніших економічних зв'язків, зокрема з метою створення спільної валюти. Крім того, лідери трьох країн звернулися до Росії за військовою допомогою.

Що передувало

У липні 2023 у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базума. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Літній переворот у Нігері, який змусив президента Мохамеда Базума покинути пост, призвів до утворення військового альянсу між бунтарями та двома сусідніми державами Африки - Буркіна-Фасо та Малі.

Лідер Малі Ассімі Гоїта сказав, що метою такого військового об’єднання було створити систему колективного захисту та взаємної підтримки на користь народу.