Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Хунта Нігера заявила про об’єднання з двома країнами Африки у військовому альянсі

Хунта Нігера заявила про об’єднання з двома країнами Африки у військовому альянсі

17 вересня, 2023 неділя
08:38
Світ На фото: Лідер Малі Ассімі Гоїта

Літній переворот у Нігері, який змусив президента Мохаммеда Базума покинути пост, призвів до утворення військового альянсу між бунтарями та двома сусідніми державами Африки - Буркіна-Фасо та Малі

Про це лідер Малі Ассімі Гоїта написав у Twitter.

"Я підписав з главами держав Буркіна-Фасо та Нігеру Ліптако-Гурмську хартію, яка започаткувала Альянс держав Сахелю (AES) з метою створення архітектури колективної оборони та взаємної допомоги на благо нашого населення", - написав він.

Малі сказав, що метою такого військового об’єднання було створити систему колективного захисту та взаємної підтримки на користь народу.

Довідково. У країнах Західної Африки, які 16 вересня підписали хартію про створення альянсу держав Сахелю, раніше влада змінилася через переворот. У Нігері це сталося наприкінці липня, у Буркіна-Фасо - осінню минулого року, а в Малі - у 2021 році.

У документі про утворення військового союзу між цими державами зазначено, що будь-яке порушення суверенітету та територіальної недоторканності будь-якої з них буде розглядатися як агресія проти інших учасників угоди. Крім того, така ситуація зобов’язуватиме всі домовлені сторони надавати сприяння та допомогу, включно з використанням зброї.

Держпереворот у Нігері 

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Згодом Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Її члени закликали до звільнення президента Мохамеда Базума: "Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію".

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. Наступного дня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США. Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

Згодом президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.

5 серпня стало відомо, що країни Африки та організації Економічного співтовариства західних країн Африки (ECOWAS) погрожують здійснити інтервенцію до Нігеру, якщо місцева хунта не поверне до влади законного президента Мохамеду Базуму. Того ж дня повідомили, що уряд Сполучених Штатів призупиняє певні програми іноземної допомоги на користь влади Нігеру. Цей тимчасовий захід не впливає на всі іноземні програми допомоги США в Нігері.

Пізніше, 6 серпня, повідомлялося, що військова хунта у Нігері звернулася до вагнерівців по допомогу через наближення крайнього строку для звільнення скинутого президента країни.

Також наступного дня хунта частково закрила повітряний простір країни, попередивши про напад "іноземної держави", оскільки в неділю закінчився крайній термін для відновлення на посаді поваленого президента Мохамеда Базума.

Потім бунтівники Нігера відмовили Вікторії Нуланд, виконувачці обов'язків заступника держсекретаря США, у зустрічі з поваленим президентом та відкинули заклики відновити демократію після перевороту. Однак державний секретар Штатів Ентоні Блінкен попередив лідерів військового перевороту в Нігері про відповідальність за безпеку Мохамеда Базума.

Згодом Європейський Союз закликав військову хунту звільнити поваленого президента країни та його родину.

Вже 13 серпня очільник військового перевороту в Нігері Абдурахаман Чіані заявив про готовність до переговорів з Економічним співтовариством західноафриканських держав (ECOWAS).

Вже 16 серпня представники хунти знову підтвердили готовність до переговорів з усіма сторонами. А Сполучені Штати зазначили, що новий посол невдовзі вирушить до Нігеру і очолить дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення державного перевороту.

Також згодом Reuters повідомило, що країни Західної Африки погодили день, коли вони почнуть військову операцію проти хунти в Нігері, якщо дипломатичні зусилля виявляться марними.

20 серпня лідер путчистів, які скинули демократично обраного президента Нігеру, Абдурахман Чіані стверджує, що хунта поверне країну до цивільного правління упродовж трьох років. 

Новини
Африка
військовий переворот
Читайте також:
16 вересня, 2023 субота
Після звільнення ЗСУ Андріївки біля Бахмута тактична ситуація для армії РФ погіршилася, – ISW
Реджеп Ердоган та Путін
16 вересня, 2023 субота
Американський дипломат Брайза пояснив, що насправді прикриває Росія й Туреччина зерновою угодою
Ентоні Блінкен
16 вересня, 2023 субота
Рішення щодо того, як Україна буде використовувати ATACMS, залишається за нею, - Блінкен
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
17 вересня
10:00
Ексклюзив
Оборона столиці і майбутнє фронту
09:53
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
Данилов: зволікання з сучасним озброєнням – це заохочення РФ до подальшої війни
09:40
Донецьк, пожежа, нафтобаза
У російському Орлі збитий безпілотник впав на нафтобазу: сталася пожежа
09:38
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Сили оборони передбачили нічну атаку: Гуменюк розповіла деталі тактики окупантів
09:12
Оновлено
обстріл
Окупанти обстріляли Харків, на Одещині пошкоджені сільськгоспугіддя і зерносховище
09:02
ракети великої дальності ATACMS
Сенатори закликали Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS
09:00
Аналітика
Чорноморський флот РФ
Що потрібно Україні для знищення Чорноморського флоту. Пояснюємо
09:00
рятівник, ДСНС
17 вересня - День рятувальника: історія свята та кого ще в цей день можна привітати
08:59
На фото: мітинг у Празі
Тисячі чехів мітингують у Празі з вимогою відставки проукраїнського уряду і вийти з НАТО
08:47
На фото: система ППО
Уночі сили ППО знищили 12 повітряних цілей ворога
08:34
Оновлено
знищені окупанти
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 4 танки, 15 артсистем і 530 військових, - Генштаб ЗСУ
08:07
OPINION
Петро Олещук
Захід обрав стратегію "максимально комфортної" боротьби з Росією
08:07
безпілотник
Росіяни заявили про збиття дронів над Кримом та Московською областю
07:52
ЗСУ
ЗСУ могли зробити значний прорив уздовж лінії оборони окупантів в районі Роботиного, - ISW
01:35
Анатолій Трубін
Українець Трубін дебютував за "Бенфіку"
00:29
Ігри Нескорених-2023 завершені: Україна показала свій найкращий результат в історії
2023, субота
16 вересня
23:28
Київ без світла, блекаут
Міненерго підготувало графіки відключень електроенергії, але поки не застосовуватимуть
22:50
Ексклюзив
Сергій Згурець
"Україна інтегрує всі технічні можливості військ, аби завдавати ворогу неприйнятних збитків": Згурець про ситуацію в акваторії Чорного моря
22:45
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга
Лунін прийняв рішення покинути "Реал", - ЗМІ
22:30
Обстріл Херсону. Ілюстрація
У Херсоні ввечері 16 вересня прогриміли вибухи: Росія обстрілює місто
22:18
Ексклюзив
Снаряди 155-мм США
Облік на складах Міноборони обмежується обліковими книгами й Excel. Ми це змінемо, - Арсен Жумаділов
21:49
Роспропаганда запустила новий фейк: нібито Україна розміновує поля російськими полоненими
21:43
Нестор Шуфрич
Якщо Шуфрич не складе повноважень голови комітету з питань свободи слова, ВР знайде механізм відкликання, - Корнієнко
21:32
Північна операційна зона
Слід змінити ставлення до мобілізації, тому що є підрозділи, де зі 100 торік мобілізованих лишилося 10-20 бійців, - начальник Полтавського ТЦК
21:30
Ексклюзив
Метью Брайза
Україні буде неймовірно важко витіснити Росію військовим шляхом, - Брайза
21:21
Ексклюзив
Кім Чен Ин
Північна Корея не зробить кроків без схвалення Пекіна: Фейгін про можливість надання КНДР боєприпасів та озброєння Росії
21:12
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
В України є засоби, щоб атакувати ворога будь-де у Чорному морі, зони комфорту в них більше немає, - військово-морський експерт Заблоцький
21:11
Ексклюзив
Арсен Жумаділов
Степанов хотів вручну визначати переможців тендерів, - ексголова "Медичних закупівель України" Арсен Жумаділов
21:04
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росія випустила по Харкову 6 ракет: поранено п'ятеро людей
20:59
Оновлено
Під час гри "Оболоні" з "Шахтарем"
"Оболонь" програла "Шахтарю". Розклад і результати матчів 7-го туру УПЛ
20:54
Інтер, Серія А, чемпіонат Італії
"Інтер" розгромив "Мілан" у матчі за лідерство в Серії А
20:51
шпигун
Керівник представництва Sputnik Денисов, якого депортували з Молдови, належить до воєнної розвідки РФ, - The Insider
20:24
ЗСУ, міномет, міна
Ракетні війська вразили 3 російських ЗРК "Бук-М1". ЗСУ мають успіх у районі Кліщіївки, - Генштаб
20:17
кордон
З наступного року в’їзд до ЄС буде через нову систему авторизації: як українцям отримати її
20:07
OPINION
Костянтин Москалець
Тут живе світло
19:58
Ексклюзив
Міноборони затвердило польову форму для жінок
Скандали з яйцями по 17 грн та куртками для військових виникли через непрозорість й неякісність контрактів, - Арсен Жумаділов
19:43
Ексклюзив
зерно, пшениця, комбайн
Треба відновлювати маршрут експорту зерна Чорним морем та паралельно йти через шляхи "солідарності" у Євросоюзі, - Сластьон
19:32
Володимир Зеленський
У Форумі оборонних індустрій, який пройде в Україні, вже підтвердили свою участь 86 провідних компаній з 21 країни світу, - Зеленський
19:11
Герман Галущенко
Україна нарощує виробництво урану і за допомогою цього планує витіснити Росію зі світових ринків
19:00
Ексклюзив
Джозеф Байден, саміт НАТО
Дипломат Брайза розказав, чому більшість американців не хочуть, щоб Байден балотувався в президенти США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV