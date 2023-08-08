Хунта в Нігері відмовила США в зустрічі з поваленим президентом

Про це повідомило видання The Guardian.

Вікторія Нуланд, виконувач обов'язків заступника держсекретаря США, описала "відверті та важкі" переговори під час двогодинної зустрічі в столиці Нігеру Ніамеї в понеділок, коли командири повстанців знову відмовилися піддатися міжнародному тиску і відступити.

Зазначається, що Нуланд повідомила журналістам, що вона зустрілася з офіцерами, в тому числі з бригадним генералом Мусою Салау Барму, якого було призначено новим начальником військового штабу. Але хунта не задовольнила її прохання зустрітися з самопроголошеним новим лідером Нігеру, генералом Абдурахаманом Тіані, або із затриманим обраним президентом Мохамедом Базумом, який перебуває під домашнім арештом і стверджує, що його тримають у заручниках.

"Ці розмови були надзвичайно відвертими й часом досить складними", - сказала Нуланд журналістам по телефону, готуючись до відльоту з Ніамея.

Її коментарі з'явилися в той час, коли західноафриканський блок ЕКОВАС готується до зустрічі в четвер після того, як лідери перевороту проігнорували крайній термін, встановлений для відновлення Базума - крок, який, як раніше попереджав блок, може призвести до санкціонування військового втручання.

Нуланд назвала бунтівних офіцерів несприйнятливими до закликів США повернути країну до цивільного правління.

"Це була перша розмова, в якій Сполучені Штати пропонували свої добрі послуги, якщо є бажання з боку людей, які несуть за це відповідальність, повернутися до конституційного порядку, - сказала вона. "Я б не сказала, що ми якимось чином пристали на цю пропозицію".

Вона також попередила про наслідки для відносин Нігеру зі США, якщо хунта не відновить Базум або піде шляхом сусіднього Малі, викликавши російських найманців "Вагнера".

"Я сподіваюся, що вони будуть тримати двері відкритими для дипломатії. Ми зробили таку пропозицію. Побачимо", - сказала вона.

За її словами, Барму добре знайомий зі співпрацею зі Сполученими Штатами через свою минулу участь у спецпідрозділах.

"Люди, які вчинили ці дії тут, дуже добре розуміють ризики для свого суверенітету, коли запрошують Вагнера", - сказала Нуланд.

Що відомо про держпереворот у Нігері

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. Наступного дня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США. Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.

5 серпня стало відомо, що країни Африки та організації Економічного співтовариства західних країн Африки (ECOWAS) погрожують здійснити інтервенцію до Нігеру, якщо місцева хунта не поверне до влади законного президента Мохамеду Базуму. Того ж дня повідомили, що уряд Сполучених Штатів призупиняє певні програми іноземної допомоги на користь влади Нігеру. Цей тимчасовий захід не впливає на всі іноземні програми допомоги США в Нігері.

Пізніше, 6 серпня, повідомлялося, що військова хунта у Нігері звернулася до вагнерівців по допомогу через наближення крайнього строку для звільнення скинутого президента країни.

Також 7 серпня повідомлялося, що хунта Нігеру частково закрила повітряний простір країни, попередивши про напад "іноземної держави", оскільки в неділю закінчився крайній термін для відновлення на посаді поваленого президента Мохамеда Базума.