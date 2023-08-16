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Хунта в Нігері заявила про відкритість до переговорів

16 серпня, 2023 середа
07:53
Світ військовий переворот у Нігері

У Нігері хунта повідомила, що відкрита для переговорів щодо врегулювання регіональної кризи, спричиненої військовим переворотом минулого місяця

Про це передає Reuters.

"Ми перебуваємо в процесі переходу. Ми пояснили всі нюанси, підтвердили нашу готовність залишатися відкритими та говорити з усіма сторонами, але ми наполягали на необхідності незалежності країни", - сказав Алі Махамане Ламін Зейне, якого минулого тижня бунтівники призначили прем’єр-міністром.

Подібна заява хунти пролунала 15 серпня після того, як США та РФ закликали до мирного вирішення ситуації.

Так, президент Росії Володимир Путін поговорив з військовим лідером Малі про нещодавній переворот у сусідньому Нігері, який, ймовірно, викликає занепокоєння серед західних урядів, які побоюються зростання російського впливу в регіоні Сахель у Західній Африці, зазначає видання.

Путін "наголосив на важливості мирного вирішення ситуації для більш стабільної ситуації в Сахелі",  заявив тимчасовий президент Малі Ассімі Гойта.

Своєю чергою речник Пентагону Сабріна Сінгх зауважила, що адміністрація президента США Джо Байдена віддана дипломатичному розв’язанню, і сказала, що Нігер є партнером, якого не хочеться втрачати. Проте вона відмовилася назвати події в Нігері державним переворотом, але відзначила, що це "безумовно виглядає як спроба державного перевороту".

Перед цим західні держави та демократичні африканські уряди закликали лідерів перевороту поновити на посаді поваленого президента Мохаммеда Базума, якого бунтівники утримували під вартою з 26 липня. Втім, хунта відмовилася від таких кроків і раніше відкидала спроби переговорів.

Що відомо про держпереворот у Нігері 

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Згодом Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Її члени закликали до звільнення президента Мохамеда Базума: "Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію".

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. Наступного дня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США. Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

Згодом президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.

5 серпня стало відомо, що країни Африки та організації Економічного співтовариства західних країн Африки (ECOWAS) погрожують здійснити інтервенцію до Нігеру, якщо місцева хунта не поверне до влади законного президента Мохамеду Базуму. Того ж дня повідомили, що уряд Сполучених Штатів призупиняє певні програми іноземної допомоги на користь влади Нігеру. Цей тимчасовий захід не впливає на всі іноземні програми допомоги США в Нігері.

Пізніше, 6 серпня, повідомлялося, що військова хунта у Нігері звернулася до вагнерівців по допомогу через наближення крайнього строку для звільнення скинутого президента країни.

Також наступного дня хунта частково закрила повітряний простір країни, попередивши про напад "іноземної держави", оскільки в неділю закінчився крайній термін для відновлення на посаді поваленого президента Мохамеда Базума.

Потім бунтівники Нігера відмовили Вікторії Нуланд, виконувачці обов'язків заступника держсекретаря США, у зустрічі з поваленим президентом та відкинули заклики відновити демократію після перевороту. Однак державний секретар Штатів Ентоні Блінкен попередив лідерів військового перевороту в Нігері про відповідальність за безпеку Мохамеда Базума.

Згодом Європейський Союз закликав військову хунту звільнити поваленого президента країни та його родину.

Вже 13 серпня очільник військового перевороту в Нігері Абдурахаман Чіані заявив про готовність до переговорів з Економічним співтовариством західноафриканських держав (ECOWAS).

Африка
військовий переворот
Військові новини
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