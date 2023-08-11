ЄС закликав військову хунту Нігеру звільнити затриманого президента та його родину

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"ЄС знову висловлює глибоку стурбованість погіршенням умов утримання президента

Мохамеда Базума та його родини, які, за останньою інформацією, були позбавлені їжі, електроенергії та медичної допомоги протягом кількох днів", - написав він.

Боррель наголосив на тому, що ЄС закликає військову хунту Нігеру негайно та безумовно звільнити президента та членів його родини.

"Президент Базум присвятив своє життя роботі над покращенням повсякденного життя нігерців. Немає виправдання для такого лікування", - написав представник ЄС.

Що відомо про держпереворот у Нігері

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. Наступного дня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США. Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.

5 серпня стало відомо, що країни Африки та організації Економічного співтовариства західних країн Африки (ECOWAS) погрожують здійснити інтервенцію до Нігеру, якщо місцева хунта не поверне до влади законного президента Мохамеду Базуму. Того ж дня повідомили, що уряд Сполучених Штатів призупиняє певні програми іноземної допомоги на користь влади Нігеру. Цей тимчасовий захід не впливає на всі іноземні програми допомоги США в Нігері.

Пізніше, 6 серпня, повідомлялося, що військова хунта у Нігері звернулася до вагнерівців по допомогу через наближення крайнього строку для звільнення скинутого президента країни.

Також 7 серпня повідомлялося, що хунта Нігеру частково закрила повітряний простір країни, попередивши про напад "іноземної держави", оскільки в неділю закінчився крайній термін для відновлення на посаді поваленого президента Мохамеда Базума.

Лідери хунти в Нігері 8 серпня відмовили високопосадовцю США у зустрічі з поваленим президентом цієї західноафриканської країни та відкинули заклики відновити демократію після перевороту. А 9 серпня в Сполучених Штатах не бачать ознак того, що найманці ПВК Вагнера причетні до військового перевороту у Нігері, однак вважають незрозумілим деякі дії Євгена Пригожина.

10 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що лідери військового перевороту в Нігері понесуть відповідальність за безпеку поваленого президента Мохамеда Базума, якого хунта раніше пригрозила вбити за військове втручання інших країн.