Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ ЄС закликав військову хунту Нігеру звільнити затриманого президента та його родину

ЄС закликав військову хунту Нігеру звільнити затриманого президента та його родину

11 серпня, 2023 п'ятниця
14:03
Світ Жозеп Боррель

Європейський Союз закликав військову хунту Нігеру звільнити поваленого внаслідок держперевороту президента країни Мохамеда Базума та його родину

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"ЄС знову висловлює глибоку стурбованість погіршенням умов утримання президента 
Мохамеда Базума та його родини, які, за останньою інформацією, були позбавлені їжі, електроенергії та медичної допомоги протягом кількох днів", - написав він.

Боррель наголосив на тому, що ЄС закликає військову хунту Нігеру негайно та безумовно звільнити президента та членів його родини.

"Президент Базум присвятив своє життя роботі над покращенням повсякденного життя нігерців. Немає виправдання для такого лікування", - написав представник ЄС.

Що відомо про держпереворот у Нігері 

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. Наступного дня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США. Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.

5 серпня стало відомо, що країни Африки та організації Економічного співтовариства західних країн Африки (ECOWAS) погрожують здійснити інтервенцію до Нігеру, якщо місцева хунта не поверне до влади законного президента Мохамеду Базуму. Того ж дня повідомили, що уряд Сполучених Штатів призупиняє певні програми іноземної допомоги на користь влади Нігеру. Цей тимчасовий захід не впливає на всі іноземні програми допомоги США в Нігері.

Пізніше, 6 серпня, повідомлялося, що військова хунта у Нігері звернулася до вагнерівців по допомогу через наближення крайнього строку для звільнення скинутого президента країни.

Також 7 серпня повідомлялося, що хунта Нігеру частково закрила повітряний простір країни, попередивши про напад "іноземної держави", оскільки в неділю закінчився крайній термін для відновлення на посаді поваленого президента Мохамеда Базума.

Лідери хунти в Нігері 8 серпня відмовили високопосадовцю США у зустрічі з поваленим президентом цієї західноафриканської країни та відкинули заклики відновити демократію після перевороту. А 9 серпня в Сполучених Штатах не бачать ознак того, що найманці ПВК Вагнера причетні до військового перевороту у Нігері, однак вважають незрозумілим деякі дії Євгена Пригожина.

10 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що лідери військового перевороту в Нігері понесуть відповідальність за безпеку поваленого президента Мохамеда Базума, якого хунта раніше пригрозила вбити за військове втручання інших країн.

ЄС
Африка
Жозеп Боррель
Читайте також:
Андрій Ярмоленко (в центрі), Аріс - Динамо
11 серпня, 2023 п'ятниця
"Аріс" - "Динамо": фани грецького клубу вивісили образливий банер проти героїв "Азову"
Дмитро Кулеба
10 серпня, 2023 четвер
Після виведення військ з України переговори з Росією можливі, але не з Путіним, – Кулеба
Андрій Загороднюк (в центрі)
9 серпня, 2023 середа
Росія оголосила в розшук ексміністра оборони Загороднюка та двох генералів ЗСУ
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.97
    Купівля 36.97
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
11 серпня
14:56
Нова Зеландія
Нова Зеландія звинуватила Росію, Китай та Іран у шпигунстві та втручанні у внутрішні справи
14:53
Володимир Зеленський
Зеленський: звільняємо всіх обласних воєнкомів, керувати цією системою мають люди, які пройшли фронт
14:50
Ексклюзив
Москва пожежа
"Наслідки "СВО" і їх буде більше": представник ГУР МО Юсов про вибухи на території РФ
14:46
Оновлено
ракета
РФ атакувала Україну "кинджалами": на Франківщині загинула дитина, у Києві уламки впали на територію дитячої лікарні
14:36
Ексклюзив
український безпілотник Punisher
Необхідно налагодити постійну комунікацію виробників зброї та ЗСУ, - директор компанії "Атлон Авіа" В'юнник
14:09
Новини компаній
На фото: завод Феррекспо
Компанія Ferrexpo в першому півріччі 2023 року інвестувала в Україну $58 млн
14:01
OPINION
Сергій Стуканов
Як подолати короткозорість політиків і суспільства
13:56
Огляд
танк Abrams M-1
Як Abrams вплинуть на бойові дії в Україні: переваги та технічні характеристики американських танків
13:49
Залужний зустрівся з начальником генштабу ЗС Словаччини: обговорили навчання пілотів на F-16
13:49
застосунок Дія
Застосунок "Дія" встановили майже 20 млн українців, понад 4 млн користуються сайтом
13:34
на фото: фейкова реклама
"Заробив більше за "Барбі": росіяни поширили фейк про Зеленського, Нью-Йорк і республіканську партію США
13:26
Інфографіка
Укриття в Колківському центрі професійно-технічної освіти
Дистанційний формат навчання під час війни не підтримують 63% опитаних, - дослідження
13:15
"Потяг до перемоги"
За рік від запуску застосунку Укрзалізниці в ньому купили понад 4 млн квитків
12:59
Верховна Рада
У Раді зареєстрували законопроєкт про атестацію українців, які навчалися в окупації
12:56
імпорт автомобілів
У липні вживані авто в Європі здешевшали найбільше за 12 місяців, - дослідження
12:38
укриття
На Харківщині офлайн-навчання відбуватиметься в укриттях: скільки закладів мають захисні споруди
12:24
Москва пожежа
Росія звинуватила Україну в атаці Москви безпілотником
12:21
хакер
Хакери шпигували за співробітниками посольств чотирьох країн у Білорусі, – Reuters
12:15
евакуація
Обов'язкова евакуація з Куп'янського району: за перші 2 дні вдалося вивезти 33 людини
12:07
Росіяни планують навчати освітян з ТОТ пропаганді у Москві
12:02
OPINION
Карл Волох
"Найнижча корупція": красти в умовах моновлади стали більше, тупіше й нахабніше
12:00
Олаф Шольц
Шольц надасть Україні ракети Taurus, якщо їх запрограмують не бити по території Росії, - Spiegel
11:50
електроенергія
В Україні через обстріли знеструмлено 355 населених пунктів, іще 127 – через негоду
11:42
Київзеленбуд
У Київзеленбуді правоохоронці проводять обшуки
11:29
На фото: мінісеріал "Таблетки від болю"
На Netflix відбулася українська прем'єра мінісеріалу "Таблетки від болю"
11:13
Google
Google масово блокує сервіси для компаній з РФ, які перебувають під санкціями
11:08
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Херсона
Росіяни зранку обстріляли Херсон і Берислав: є загиблий і поранені
10:59
ЗАЕС
Енергоатом: На четвертому блоці ЗАЕС через дії РФ стався витік води з першого контура реактора в другий
10:58
винищувач F-16
Перша група українських пілотів завершить навчання на F-16 не раніше наступного літа, – WP
10:48
Ексклюзив
ракети Taurus
Згурець розповів, яку дальність матимуть Taurus, надані Україні
10:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Навчання пілотів на F-16 затягуються, Росія копіює іранські дрони, Куп'янськ став епіцентром бойових дій. Акценти світових ЗМІ 11 серпня
10:32
Петро Симоненко
Екслідеру комуністів Симоненку оголосили підозру в публічних закликах до окупації України
10:31
Донеччина
За добу Росія обстріляла 9 областей України: 3 загиблих, 47 поранених. Ситуація в регіонах
10:20
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Удар "іскандером" по Запоріжжю 10 серпня: кількість поранених зросла до 19
10:18
ЗСУ, контрнаступ
ЗСУ ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут
10:13
SpaceX Falcon
Компанія SpaceX вивела у космос третю партію супутників Starlink за тиждень
10:02
Партнерський матеріал
Новий Орлеан та ураган "Катріна": як відновлювали після руйнівної стихії батьківщину джазу
10:02
OPINION
Юрій Бутусов
На місце Рєзнікова прийде людина Єрмака?
09:44
Укрпошта
Можна друкувати вдома: Рада звільнила електронні марки від ПДВ
09:20
Британська розвідка назвала мету військових навчань Білорусі на кордоні з Литвою та Польщею
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV