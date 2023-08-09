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Держдеп не бачить ознак причетності вагнерівців до військового перевороту у Нігері

9 серпня, 2023 середа
06:31
Світ російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів

У Сполучених Штатах не бачать ознак того, що найманці ПВК Вагнера причетні до військового перевороту у Нігері, однак вважають незрозумілим деякі дії Євгена Пригожина

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу 8 серпня.

"Ми, як я вже говорив раніше, не бачили жодної ролі ПВК Вагнера у спробі захоплення влади, і до цього часу ми не бачили жодної військової присутності вагнерівців у Нігері", - заявив Міллер.

Однак, за його словами, Сполучені Штати бачили, як Євгеній Пригожин публічно святкував військовий переворот у Нігері. 

"І, як я вже сказав, це здавалося дуже дивною подією, коли у нас була купа російських прапорів, які з’явилися на так званих протестах на підтримку лідерів хунти", - додав речник.

Що відомо про держпереворот у Нігері 

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. Наступного дня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США. Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.

5 серпня стало відомо, що країни Африки та організації Економічного співтовариства західних країн Африки (ECOWAS) погрожують здійснити інтервенцію до Нігеру, якщо місцева хунта не поверне до влади законного президента Мохамеду Базуму. Того ж дня повідомили, що уряд Сполучених Штатів призупиняє певні програми іноземної допомоги на користь влади Нігеру. Цей тимчасовий захід не впливає на всі іноземні програми допомоги США в Нігері.

Пізніше, 6 серпня, повідомлялося, що військова хунта у Нігері звернулася до вагнерівців по допомогу через наближення крайнього строку для звільнення скинутого президента країни.

Також 7 серпня повідомлялося, що хунта Нігеру частково закрила повітряний простір країни, попередивши про напад "іноземної держави", оскільки в неділю закінчився крайній термін для відновлення на посаді поваленого президента Мохамеда Базума.

Лідери хунти в Нігері 8 серпня відмовили високопосадовцю США у зустрічі з поваленим президентом цієї західноафриканської країни та відкинули заклики відновити демократію після перевороту.

Африка
США
Вагнергейт
військовий переворот
Військові новини
Євген Пригожин
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