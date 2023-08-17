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США відправляє до Нігеру нового посла: вона очолить зусилля задля припинення держперевороту

17 серпня, 2023 четвер
00:55
Світ російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів

Сполучені Штати заявили 16 серпня, що новий посол невдовзі вирушить до Нігеру і очолить дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення державного перевороту

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Кейтлін Фітц-Ґіббон, кар’єрна дипломатка з великим досвідом роботи в Африці, була затверджена Сенатом на посаді посла 27 липня – через день після державного перевороту.

"Ми з нетерпінням чекаємо на прибуття посла Фітц-Ґіббон до Ніамея", — сказала журналістам речник Держдепартаменту Ведант Патель.

Патель додала, що прибуття дипломатки не означає згоду на захоплення влади військовими і що Сполучені Штати все ще наполягають на звільненні та відновленні на посаді президента Мохамеда Базума.

"Це сигнал про продовження участі Сполучених Штатів у цій ситуації. Це не сигнал про будь-які зміни в політиці США", – наголосила Патель.

Фітц-Гіббон поїде до Ніамея, попри наказ про виїзд ненадзвичайного персоналу посольства.

Державний секретар Ентоні Блінкен неодноразово спілкувався з Базумом і регіональними лідерами, а його заступниця Вікторія Нуланд відвідала Ніамей минулого тижня, намагаючись тиснути на військових лідерів.

У березні Блінкен став найвищим чиновником США, який будь-коли відвідував Нігер. Він відзначав важливість цієї країни для військових операцій США та Франції проти джигадистів.

Що відомо про держпереворот у Нігері 

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Згодом Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Її члени закликали до звільнення президента Мохамеда Базума: "Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію".

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. Наступного дня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США. Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

Згодом президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.

5 серпня стало відомо, що країни Африки та організації Економічного співтовариства західних країн Африки (ECOWAS) погрожують здійснити інтервенцію до Нігеру, якщо місцева хунта не поверне до влади законного президента Мохамеду Базуму. Того ж дня повідомили, що уряд Сполучених Штатів призупиняє певні програми іноземної допомоги на користь влади Нігеру. Цей тимчасовий захід не впливає на всі іноземні програми допомоги США в Нігері.

Пізніше, 6 серпня, повідомлялося, що військова хунта у Нігері звернулася до вагнерівців по допомогу через наближення крайнього строку для звільнення скинутого президента країни.

Також наступного дня хунта частково закрила повітряний простір країни, попередивши про напад "іноземної держави", оскільки в неділю закінчився крайній термін для відновлення на посаді поваленого президента Мохамеда Базума.

Потім бунтівники Нігера відмовили Вікторії Нуланд, виконувачці обов'язків заступника держсекретаря США, у зустрічі з поваленим президентом та відкинули заклики відновити демократію після перевороту. Однак державний секретар Штатів Ентоні Блінкен попередив лідерів військового перевороту в Нігері про відповідальність за безпеку Мохамеда Базума.

Згодом Європейський Союз закликав військову хунту звільнити поваленого президента країни та його родину.

Вже 13 серпня очільник військового перевороту в Нігері Абдурахаман Чіані заявив про готовність до переговорів з Економічним співтовариством західноафриканських держав (ECOWAS). 16 серпня представники хунти знову підтвердили готовність до переговорів.

Африка
США
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