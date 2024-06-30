Ніккі Гейлі закликала Трампа готуватися до зустрічі з молодшим суперником після невдачі Байдена на дебатах

Про це інформує The Hill.

"Вони збираються підійти до цього з розумом: вони збираються взяти когось молодшого, вони збираються взяти когось енергійного, вони збираються взяти когось перевіреного", - заявила Гейлі, маючи на увазі ймовірні плани Демократичної партії щодо нового кандидата на президентських виборах.

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За її словами, республіканцям необхідно підготуватися до приходу нового суперника, оскільки "немає жодного шансу, що Демократична партія виживе, якщо вони дозволять Джо Байдену залишатися кандидатом".

Гейлі зазначила, що спостерігала за дебатами у своєму рідному штаті Південна Кароліна разом з чоловіком і друзями, і швидко прийшла до висновку, що Байден зіткнувся з політичним спротивом.