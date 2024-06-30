Ніккі Гейлі закликала Трампа готуватися до зустрічі з молодшим суперником після невдачі Байдена на дебатах
Колишня кандидатка від Республіканської партії на президентських виборах Ніккі Гейлі закликала експрезидента США Трампа підготуватися до зустрічі з молодшим суперником після невдалого виступу Байдена на дебатах
Про це інформує The Hill.
"Вони збираються підійти до цього з розумом: вони збираються взяти когось молодшого, вони збираються взяти когось енергійного, вони збираються взяти когось перевіреного", - заявила Гейлі, маючи на увазі ймовірні плани Демократичної партії щодо нового кандидата на президентських виборах.
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За її словами, республіканцям необхідно підготуватися до приходу нового суперника, оскільки "немає жодного шансу, що Демократична партія виживе, якщо вони дозволять Джо Байдену залишатися кандидатом".
Гейлі зазначила, що спостерігала за дебатами у своєму рідному штаті Південна Кароліна разом з чоловіком і друзями, і швидко прийшла до висновку, що Байден зіткнувся з політичним спротивом.
- Байден визнав незадовільним виступ на дебатах із Трампом, але наразі не збирається знімати з виборів власну кандидатуру.
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