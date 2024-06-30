Такі заяви почали лунати в перші ж хвилини після закінчення дебатів Байдена й Трампа, які багато хто з прихильників Демократичної партії розцінює як справжню політичну катастрофу. З закликами до Джозефа Байдена відмовитися від участі в президентських виборах виступили не тільки окремі політики та журналісти, але й цілі редакційні колегії американських видань, які дотримуються ліберальної позиції й, як правило, підтримували Джозефа Байдена під час попередніх президентських виборів, а також в епоху його президентства.

Однак, як можна зрозуміти з настроїв самого Джозефа Байдена — який, утім, почувався набагато впевненіше на цьому, першому після дебатів мітингу, ніж під час самих дебатів, — в американського президента немає жодного бажання дослухатися до таких пропозицій. Тим більше що ми зараз можемо говорити про ціле розмаїття думок у демократичному таборі.

На підтримку Джозефа Байдена виступив колишній президент США Барак Обама, у практиці якого, як відомо, також є вкрай невдалі дебати з республіканським претендентом на посаду президента США Міттом Ромні. Обама програв дебати, однак виграв президентські вибори. І у своїй заяві після дебатів Байдена й Трампа колишній президент США нагадав про цю свою практику й закликав підтримати Байдена, якого Обама схарактеризував як людину, яка все життя боролася за права простих американців, у той час, як Трамп дбав тільки про себе.

Таким чином, можна вважати, що передвиборча кампанія Джозефа Байдена буде продовжуватися, якими б не були думки тих, хто вважає за раціональне його відмову від участі в наступних виборах президента США. До того ж виникає ціла низка питань до прихильників такого розвитку подій. Адже Джозеф Байден не просто людина, яку має висунути на місце претендента на посаду президента США від Демократичної партії Національна конвенція демократів. Він людина, яка пройшла через демократичні праймериз і бореться за голоси делегатів Демократичної конвенції не тільки як чинний президент США, але і як безсумнівний переможець цих праймериз: за Джозефа Байдена проголосували 95 учасників цих передвиборчих перегонів, які зареєструвалися як члени й прихильники Демократичної партії. І для демократів це не може бути простою формальністю.

Тому, звичайно ж, виникає питання, як виглядатиме Національна конвенція Демократичної партії, під час якої – навіть якщо уявити, що Джозеф Байден дійсно відмовиться від участі в голосуванні, - на місце претендента на посаду президента США буде обрана людина, яка через праймериз не проходила й підтримкою членів Демократичної партії США не користується. Чи не відчують себе учасники президентських перегонів ошуканими в той момент, коли делегати, яким вони довірили своє право висловитися на підтримку Джозефа Байдена, будуть голосувати за зовсім іншу кандидатуру?

І виникає ще одне, досить просте питання: а чому в такому разі істеблішмент і прихильники Демократичної партії США, вважають, що така людина, яка не пройшла навіть через масову підтримку прихильників Демократичної партії, яка не виступала зі своєю передвиборчою програмою на перегонах, а була просто схвалена з’їздом демократів, може отримати необхідну підтримку більшості американських виборців, щоб обійти Дональда Трампа, який, поза всяким сумнівом, залишається людиною, що користується симпатіями більшості прихильників республіканців. До речі, в той час, як у республіканської еліти, як відомо, Дональд Трамп не викликає таких великих симпатій, які він викликає у звичайних членів і прихильників Республіканської партії.

Якщо ідея в тому, щоб перемогти Дональда Трампа на виборах президента США, треба погодитися, що таким переможцем може бути тільки людина, яка має масову підтримку членів і прихильників Демократичної партії США. А людина, яка буде представником номенклатури, такої можливості не має і Трампа вже точно не переможе, навіть якщо буде подобатися Національному комітету Демократичної партії США чи донорам цієї партії.

Так що за великим рахунком, якщо логічно подивитися на перебіг передвиборчої кампанії в США, ми можемо сказати, що після цих перших дебатів ми спостерігаємо не якийсь холодний політичний розрахунок тих, хто сподівається на перемогу демократичного кандидата над кандидатом республіканців, а на прояв політичної паніки. І оця паніка може бути для демократів набагато більш небезпечною, ніж фізичний стан їхнього ймовірного кандидата на посаду президента США й чинного очільника Американської держави Джозефа Байдена.

Питання навіть не в тому, що впевнено має почуватися сам президент США, - питання в тому, що впевнено мають почуватися його прихильники, які повинні навіть не допускати думки про те, що Байден може програти Трампу з його брехнею й готовністю захищати власні інтереси в політичному житті, про які абсолютно чітко й справедливо сказав у своїй заяві на підтримку Джозефа Байдена Барак Обама. Тому що якщо не буде впевненості в прихильників - це набагато більша проблема, ніж відсутність впевненості в самого кандидата на посаду американського президента.

І не будемо забувати: ці вибори, як і попередні, - це насамперед своєрідний плебісцит щодо того, чи готові американці знову допустити Дональда Трампа до Білого дому. Тим більше, що мова тепер про людину, причетну до заворушень у Капітолії, які стали реальним «червоним світлом» для американської демократії й поставили під питання її виживання в класичному вигляді в разі, якщо Дональд Трамп повернеться на посаду президента США.

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Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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