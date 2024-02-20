"Ніколи не здавайся": Трамп випустив колекцію золотих кросівок для "справжніх патріотів"

Про це повідомляє Dezeen.

Зазначається, що вони призначені для "справжніх патріотів".

Кросівки Never Surrender High Tops випустили у кількості 1000 пар, кожна з яких пронумерована, щонайменше 10 пар нібито підписав Трамп.

Вартість однієї пари становить 399 доларів, взуття та шнурівки покриті золотою фарбою, також на них розміщено знак Т на "язику" та боках і зроблено червоні та сині вставки із зірочками - як на прапорі США.

Кросівки описують на сайті як "сміливі, золоті та міцні, як у президента Трампа".

"Охоплені американським прапором на комірі, вони закликають хоробрих і вільних. Кросівки Never Surrender - це ваш лозунг у формі взуття", - пишуть про кросівки.

Також на сайті продаються парфуми Trump's Victory47. На виборах у президенти США обиратимуть 47-го очільника країни.