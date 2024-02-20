"Ніколи не здавайся": Трамп випустив колекцію золотих кросівок для "справжніх патріотів"
Колишній президент США Дональд Трамп випустив лімітовану колекцію золотих кросівок моделі хай-топ під назвою "Ніколи не здавайся", їх вже розкупили
Про це повідомляє Dezeen.
Зазначається, що вони призначені для "справжніх патріотів".
Кросівки Never Surrender High Tops випустили у кількості 1000 пар, кожна з яких пронумерована, щонайменше 10 пар нібито підписав Трамп.
Вартість однієї пари становить 399 доларів, взуття та шнурівки покриті золотою фарбою, також на них розміщено знак Т на "язику" та боках і зроблено червоні та сині вставки із зірочками - як на прапорі США.
Кросівки описують на сайті як "сміливі, золоті та міцні, як у президента Трампа".
"Охоплені американським прапором на комірі, вони закликають хоробрих і вільних. Кросівки Never Surrender - це ваш лозунг у формі взуття", - пишуть про кросівки.
Також на сайті продаються парфуми Trump's Victory47. На виборах у президенти США обиратимуть 47-го очільника країни.
- 20 лютого стало відомо, що експертно-наукове опитування Presidential Greatness Project, яке фіксує ставлення американської наукової спільноти до президентів США, визначило Дональда Трампа останнім у рейтингу.
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