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Головна Світ Німеччина двічі підіймала у небо винищувачі для супроводу російського літака

Німеччина двічі підіймала у небо винищувачі для супроводу російського літака

Катерина Єсікова
12 листопада, 2024 вiвторок
08:36
Світ

У понеділок, 11 листопада, Німеччина підіймала у небо винищувачі для спільного виявлення та супроводу російського розвідувального літака Іл-20М

Зміст

Про це повідомили у ВПС Німеччини.

Зазначається, що російський літак-розвідник Іл-20 летів без плану польоту і радіозв'язку.

"Наші Eurofighter  були підняті по тривозі з Лааге та Ліелварде для спільного виявлення та супроводу російського Іл-20М без плану польоту та транспондера", – йдеться у повідомленні.

  • 16 жовтня військово-повітряні сили Німеччини підіймали у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російський літак Іл-20 над Балтійським морем.
     
Теги:
Новини
Росія
Німеччина
Військові новини
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