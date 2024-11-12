Німеччина двічі підіймала у небо винищувачі для супроводу російського літака

Про це повідомили у ВПС Німеччини.

Зазначається, що російський літак-розвідник Іл-20 летів без плану польоту і радіозв'язку.

"Наші Eurofighter були підняті по тривозі з Лааге та Ліелварде для спільного виявлення та супроводу російського Іл-20М без плану польоту та транспондера", – йдеться у повідомленні.

Heute steigt unsere QRA gleich zweimal auf.????



Unsere Eurofighter wurden sowohl aus Laage, als auch aus Lielvarde alarmiert, um gemeinsam eine ???????? Iljuschin Il-20M ohne Flugplan und Transponder zu identifizieren und zu eskortieren.#SecuringTheSkies #WeAreNato pic.twitter.com/0dVlXr175o — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) November 11, 2024