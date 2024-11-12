Німеччина двічі підіймала у небо винищувачі для супроводу російського літака
У понеділок, 11 листопада, Німеччина підіймала у небо винищувачі для спільного виявлення та супроводу російського розвідувального літака Іл-20М
Про це повідомили у ВПС Німеччини.
Зазначається, що російський літак-розвідник Іл-20 летів без плану польоту і радіозв'язку.
"Наші Eurofighter були підняті по тривозі з Лааге та Ліелварде для спільного виявлення та супроводу російського Іл-20М без плану польоту та транспондера", – йдеться у повідомленні.
- 16 жовтня військово-повітряні сили Німеччини підіймали у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російський літак Іл-20 над Балтійським морем.
- Актуальне
- Важливе