Німеччина готова оперативно розгорнути у союзників 35 тисяч військових, - Шольц
Німеччина готова оперативно розгорнути свої сили задля підтримки союзників у кількості 35 тисяч підготовлених військовослужбовців
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
За його словами, Німеччині вдалося послідовно відреагувати на початок вторгнення РФ в Україну, і на цьому фоні Бундесвер підтверджує свою відданість обороні Північно-Східної та Центральної Європи.
"Майже 35 тисяч німецьких солдатів готові оперативно надати підтримку нашим союзникам у разі надзвичайної ситуації", - заявив Шольц.
Він також зазначив, що ситуація з безпекою у країнах Балтії залишається напруженою. Канцлер Німеччини також нагадав, що два роки тому Берлін взяв на себе завдання щодо захисту повітряного простору Естонії, а цього року – і Латвії.
Шольц також наголосив, що Німеччина готова захищати "кожен квадратний сантиметр території НАТО".
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