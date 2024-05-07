Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Німеччина готова оперативно розгорнути у союзників 35 тисяч військових, - Шольц

Німеччина готова оперативно розгорнути у союзників 35 тисяч військових, - Шольц

7 травня, 2024 вiвторок
03:34
Світ Словаччина, Німеччина, ППО, війна з росією
Зміст

Німеччина готова оперативно розгорнути свої сили задля підтримки союзників у кількості 35 тисяч підготовлених військовослужбовців

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

За його словами, Німеччині вдалося послідовно відреагувати на початок вторгнення РФ в Україну, і на цьому фоні Бундесвер підтверджує свою відданість обороні Північно-Східної та Центральної Європи.

"Майже 35 тисяч німецьких солдатів готові оперативно надати підтримку нашим союзникам у разі надзвичайної ситуації", - заявив Шольц.

Він також зазначив, що ситуація з безпекою у країнах Балтії залишається напруженою. Канцлер Німеччини також нагадав, що два роки тому Берлін взяв на себе завдання щодо захисту повітряного простору Естонії, а цього року – і Латвії.

Шольц також наголосив, що Німеччина готова захищати "кожен квадратний сантиметр території НАТО".

  • Нідерланди збережуть військову присутність у Литві в рамках зведеного батальйону НАТО передового базування до кінця 2026 року
Теги:
Читайте також:
Українська дитина рятується від російської агресії, фото на вокзалі Перемишля, Польща, 27.02.2022
Автор Олександр Борисов
6 травня, 2024 понедiлок
Німеччина. Як живе табір з українськими біженцями
Сі Цзіньпін в США
4 травня, 2024 субота
Зовсім скоро ми побачимо остаточне самовизначення Китаю, - політичний експерт Морозов
Олаф Шольц
4 травня, 2024 субота
"Це абсолютно ганебно": Шольц розсміявся, коментуючи позицію щодо постачання Україні Taurus
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.28
    Купівля 39.28
    Продаж 39.8
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
7 травня
02:33
спорт важка атлетика війна з росією
На війні з Росією загинув учасник Олімпіади і дворазовий чемпіон Європи Олександр Пелешенко
01:56
військові навчання, Нідерланди
Стримування Росії: Нідерланд продовжать військову присутність у Литві до кінця 2026 року
01:27
Оновлено
Ізраїль танк
Ізраїль завдає ударів по об'єктах ХАМАС у Рафаху
00:44
росія ядерна зброя
США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї в Україні
00:27
Олаф Шольц
Безпека, оборона, Україна: прем'єри країн Балтії провели переговори з Шольцом
00:07
Китайські хакери зламали сайт міністерства оборони Великої Британії, - Sky News
2024, понедiлок
6 травня
23:34
Безпекова угода з США може бути підписана в травні, - ОП
23:17
Поліція РФ
Білий дім офіційно підтвердив затримання в Росії американського військового
23:06
Ріші Сунак
У Британії подадуть вотум недовіри уряду Ріші Сунака
22:57
Угорщина
"Виходячи з елементарної гуманності": Угорщина не видаватиме українських біженців
22:34
В Україні продадуть санкційний завод, конфіскований у російсько-грецького олігарха Саввіді
22:16
Володимир Путін
Франція відправить свого представника на "інавгурацію" Путіна, - Reuters
22:07
речник Держдепу США Метью Міллер
Держдеп США: Путін - президент РФ і діятиме в цій ролі
21:46
US Department of Defense
Коли Нідерланди постачатимуть Україні F-16: заява міністерки оборони Оллонґрен
21:08
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон вітає зобов'язання Китаю утримуватися від продажу Росії зброї
21:07
фейк
"Росія рухається до проведення трибуналу над політичними керівництвом України": російські фейки за 6 травня
20:45
Кримський міст
Росія припинила використовувати Кримський міст для забезпечення військ, - The Independent
20:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Пентагон уклав з компанією SARA контракт щодо модернізації керованих авіабомб JDAM для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:17
інвалідний візок
Уряд спростив отримання статусів особи з інвалідністю через війну: що потрібно зробити
20:02
Оновлено
Дніпро-1 - Кривбас
УПЛ: "Дніпро-1" переміг "Кривбас", "Верес" переміг в битві аутсайдерів: результати 27-го туру
20:02
Володимир Зеленський
Робимо максимум, аби дати більше зброї ЗСУ, – Зеленський на Ставці
20:02
OPINION
Владислав Фарапонов
Чому Мішель Обама не балотуватиметься у 2024 від демократів замість Байдена
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 803-го дня війни: біля Євпаторії уразили швидкісний російський катер, СБУ викрила агентів ФСБ
19:58
Укрнафта
Укрнафта та АРМА просять дозвіл у Антимонопольного комітету, щоб розпочати управління активами групи "Татнєфть"
19:53
ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 22 ворожі атаки на Авдіївському напрямку та знищили ракету Х-59
19:46
обстріл Сумщини
РФ обстріляла селище на Сумщині: серед поранених двоє дітей
19:46
Президент вручив державні нагороди з нагоди Дня піхоти
Зеленський нагородив воїнів-піхотинців
19:35
Ексклюзив
Володимир Зеленський на Великдень
Оголошення Росією у розшук Зеленського є частиною плану для нового наступу, - політолог Чаленко
19:31
відключення електроенергії
Втратили понад 8 ГВт генерації: Галущенко розповів єврокомісарці про енергетичні потреби України
19:22
Оновлено
Томаш Шмідт
Польща почала провадження у справі судді, який попросив захисту в Білорусі, за статтею про роботу на іноземну розвідку
19:06
F-16
РФ заявила, що сприйматиме F-16 в Україні як носії ядерної зброї незалежно від модифікації
19:01
Аналітика
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Вибори в Європарламент. Наскільки зросте кількість агентів Кремля серед законодавців ЄС
18:59
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
МЗС Чехії викликало посла Росії через кібератаки
18:55
Бердянськ
Росіяни "націоналізують" земельні ділянки в окупованому Бердянську
18:45
Польща продовжить абонплату для 20 тис. терміналів Starlink, які дала Україні
18:25
Естонія
Естонія оголосила московський патріархат інститутом, що підтримує агресію РФ
18:25
Костянтинівка
Росія скинула плануючу авіабомбу на Костянтинівку на Донеччині: поранені четверо цивільних
18:21
Президент України Володимир Зеленський
Росіяни розганяють фейк про пошук заміни Зеленському в Україні: у ГУР пояснили, для чого
18:13
Дональд Трамп
Суддя пригрозив Трампу ув’язненням за чергове порушення наказу у справі про підкуп порнозірки
18:01
OPINION
Віталій Портников
Ми і перемирʼя
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV