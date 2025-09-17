Німеччина посилила візовий контроль для громадян Росії

Про це повідомило DW.

"Після початку масштабної агресивної війни Росії проти України федеральний уряд — відповідно до керівних принципів ЄС від 30 вересня 2022 року — посилив правила видачі віз громадянам Росії. Це стосується як шенгенських віз, так і національних", – розповіли в німецькому МЗС.

Також відомство підтвердило виданню, що Берлін вимагає від країн Шенгенської зони застосування єдиних обмежень щодо росіян, додавши, що "критерії видачі віз федеральний уряд постійно переглядає та адаптує до поточних обставин".

"Кількість шенгенських віз, виданих росіянам з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, помітно впала. До обмежень, пов'язаних з пандемією, у 2019 році країни ЄС видали росіянам близько 4 мільйонів шенгенських віз, у 2023 році — лише 460 тисяч", – йдеться в матеріалі.

Зазначено, що найбільше віз громадянам РФ видають Італія (понад 152 тис.), Греція (близько 60 тис.), Франція (124 тис.) та Іспанія (111 тис.).

Водночас ФРН у 2024 році видала росіянам 27 тис. шенгенських віз для короткострокового перебування. У 2019 році ця статистика свідчила про дані 330 тис.