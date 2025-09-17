Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Німеччина посилила візовий контроль для громадян Росії

Німеччина посилила візовий контроль для громадян Росії

Дар'я Куркіна
17 вересня, 2025 середа
06:41
Світ Німеччина уряд

Німеччина посилила візові правила для російських громадян та вимагає від країн Шенгенської зони дотримання єдиних правил щодо цього згідно з керівними принципами ЄС

Зміст

Про це повідомило DW.

"Після початку масштабної агресивної війни Росії проти України федеральний уряд — відповідно до керівних принципів ЄС від 30 вересня 2022 року — посилив правила видачі віз громадянам Росії. Це стосується як шенгенських віз, так і національних", – розповіли в німецькому МЗС.

Також відомство підтвердило виданню, що Берлін вимагає від країн Шенгенської зони застосування єдиних обмежень щодо росіян, додавши, що "критерії видачі віз федеральний уряд постійно переглядає та адаптує до поточних обставин".

"Кількість шенгенських віз, виданих росіянам з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Українупомітно впала. До обмежень, пов'язаних з пандемією, у 2019 році країни ЄС видали росіянам близько 4 мільйонів шенгенських віз, у 2023 році — лише 460 тисяч", – йдеться в матеріалі.

Зазначено, що найбільше віз громадянам РФ видають Італія (понад 152 тис.), Греція (близько 60 тис.), Франція (124 тис.) та Іспанія (111 тис.).

Водночас ФРН у 2024 році видала росіянам 27 тис. шенгенських віз для короткострокового перебування. У 2019 році ця статистика свідчила про дані 330 тис.

  • Раніше повідомлялось, що Європейський Союз готується посилити правила видачі віз для громадян Росії після багаторічного тиску з боку країн на його східному кордоні.
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
ЄС
Європа
Німеччина
Війна з Росією
Шенгенська зона
Читайте також:
ракетний комплекс "Сапсан"
Автор Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
на фото Георгій Мазурашу
Автор Тетяна Яворська
16 вересня, 2025 вiвторок
Відстрочка для власників нерухомості: нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО
Автор Богдан Данилишин
16 вересня, 2025 вiвторок
Академік, який був недооцінений при житті
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
17 вересня
08:16
Інфографіка
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
08:15
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулося 183 бої, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак РФ
08:03
Оновлено
Атака РФ дронами вночі 17 вересня: на Черкащині є пошкодження критичної інфраструктури, на Кіровоградщині спалахнули пожежі, затримується низка поїздів Укрзалізниці
07:42
Трамп на даху
Трамп прибув до Великої Британії: протестувальники висвітили на Віндзорському замку його проєкції з Епштейном
07:16
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1020 солдатів, 5 танків і 36 артсистем
06:42
OPINION
Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду
05:49
Прапор США
США підтвердили, що їхні військові спостерігали за навчаннями "Захід-2025" у Білорусі
01:09
Володимир Зеленський
"Питання зараз адресоване Росії": Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним і Трампом без будь-яких умов
00:10
Оновлено
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" програла "Карабаху", "Ювентус та "Боруссія" забили 8 голів, результати інших матчів 1-го туру
2025, вiвторок
16 вересня
23:20
на фото президент України Володимир Зеленський
"РФ планує ще дві важкі наступальні кампанії": Зеленський підкреслив, що Україні необхідна підтримка партнерів аби витримати наступ
22:20
Христя Фріланд
Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд йде з уряду і може стати спецпредставницею з питань відбудови України
21:56
Ексклюзив
Трамп на даху
"Це тактика Трампа": дипломат Огризко пояснив, про яку угоду говорить президент США
21:40
Огляд
Єдиний український Ан-70 тепер у Польщі: що це за літак і чому його передислокували
21:40
Американська зброя для України
США схвалили перші пакети військової допомоги для України в межах ініціативи PURL, - Reuters
20:50
дрони
Українська компанія Swarmer залучила $15 млн на розвиток роїв дронів
20:45
Олександр Лукашенко
Лукашенко помилував 25 осіб, зокрема засуджених за "екстремістські злочини"
20:17
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
Росія може повністю компенсувати втрату ринку ЄС: експерт Саркіц про будівництво газопроводу від РФ до КНР "Сила Сибіру-2"
20:10
У Києві вшанували пам'ять Георгія Ґонґадзе: 25 років після вбивства
19:15
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану
19:10
Огляд
Ядерна безпека
Ядерна спадщина Донбасу: як радянський експеримент на шахті "Юнком" став екологічною бомбою уповільненої дії
19:02
Ексклюзив
Компанія відкрита для сірих та контрабандних схем: експерт Гардус про наслідки зняття санкцій з BELAVIA
18:44
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
Лукашенко каже, що Білорусь не причетна до дронів у Польщі та Литві
18:32
OPINION
Якщо НАТО хоче мати реальну можливість захистити себе, його підрозділи мають тренуватися поруч із такими командирами, як Мадяр
18:13
Ексклюзив
нафта ембарго санкції
Росія щомісяця постачає нафту країнам-членам НАТО на $4 млрд, - журналіст Хотин
18:06
ПДР
У поліції спростували фейки про підвищення штрафів за порушення ПДР
18:03
Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня
Будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського F-16, - Rzeczpospolita
17:53
Анонс
Рівні можливості: в Україні заснували відзнаку для компаній, які підтримують жінок у бізнесі
17:43
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Італія не готова ні до російської атаки, ні до нападу іншої країни, - міністр оборони Крозетто
17:34
Український інститут у Празі, навчання вчителів історії
Зберегти національну ідентичність: у Празі почалося навчання для українських вчителів історії
17:28
Дональд Трамп
"Зеленський і Путін ненавидять один одного": Трамп заявив, що йому доведеться брати участь у переговорах
17:21
Ексклюзив
шахед
"Росіяни будують додаткові локації для запуску "шахедів": експерт Криволап назвав кількість БПЛА, які ворог планує запускати вже з жовтня
17:21
Аналітика
податки
У проєкт бюджету-2026 заклали 14 млрд грн від так званого "податку на OLХ": скільки платитимуть ті, хто продає речі через онлайн-платформи
17:05
Роберт Редфорд
Помер зірка "Шпигунських ігор" і режисер "Звичайних людей" Роберт Редфорд
17:05
Огляд
Георгій Гонгадзе
Зникнення і вбивство Георгія Гонгадзе: 25 років потому слідство досі без головної відповіді
16:42
Росія та Білорусь військові навчання
"Відпрацювали всі задачі": у Білорусі підсумували військові навчання з РФ "Захід-2025"
16:15
Смілянський спростував дані, що Укрпошта перебуває на межі дефолту
15:41
Генпрокурор Руслан Кравченко
Кравченко заявив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності після перевірок
15:37
США Японія
Японія проігнорувала пропозицію США щодо підвищення тарифів на російську нафту
15:12
Чмут, Жадан і Снайдер озвучили уривки зі стародруків XVII і XVIII століть, що вперше покажуть на виставці в Києві
15:10
Оновлено
Дональд Туск
Збиття дрона над урядовими будівлями у Варшаві: поліція затримала українця і білоруса
Більше новин
