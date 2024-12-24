Німеччина призупинила фінансування проєктів для Грузії на суму €237 млн
У вівторок, 24 грудня, посол Німеччини у Тбілісі Петер Фішер заявив, що країна призупиняє фінансування проєктів для Грузії на суму 237 млн євро через проросійські погляди грузинської влади
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Дипломат зазначив, що міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини, очолюване міністеркою Свеньєю Шульце, вживає таких заходів у зв'язку з відходом Грузії від курсу на євроінтеграцію та придушування протестів.
Фішер уточнив, що фінансування було зупинено для проєктів, пов’язаних із зеленим воднем, енергетичною інфраструктурою та водною інфраструктурою в Батумі.
"Підтримка громадянського суспільства та верховенства права триває", - уточнив Фішер.
- 14 грудня у парламенті Грузії відбулися вибори президента. Їхню легітимність не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція, під будівлею парламенту зібралися протестувальники. У результаті виборча колегія обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі.
- В цей же день президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вийшла до учасників протестів у Тбілісі, вперше прокоментувавши результати президентських виборів, на яких переміг Міхаїл Кавелашвілі.
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