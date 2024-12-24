Німеччина призупинила фінансування проєктів для Грузії на суму €237 млн

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Дипломат зазначив, що міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини, очолюване міністеркою Свеньєю Шульце, вживає таких заходів у зв'язку з відходом Грузії від курсу на євроінтеграцію та придушування протестів.

Фішер уточнив, що фінансування було зупинено для проєктів, пов’язаних із зеленим воднем, енергетичною інфраструктурою та водною інфраструктурою в Батумі.

"Підтримка громадянського суспільства та верховенства права триває", - уточнив Фішер.