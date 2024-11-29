Німеччина пропонує розгорнути системи ППО Patriot у Польщі

Про це повідомляє Reuters.

"Цим ми захистимо логістичний вузол у Польщі, який має центральне значення для доставки матеріалів в Україну", - обґрунтував міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

У заяві німецького оборонного відомства йдеться, що Patriot можуть передислокувати до Польщі на початку 2025 року.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косніяк-Камиш привітав таке рішення.

Reuters нагадує, що протягом січня-листопада 2023 року Берлін розмістив у Польщі три системи Patriot і 300 військових, які базувалися в місті Замосць, поблизу кордону з Україною, з метою захистити залізничне сполучення, через яке Київ отримує допомогу.