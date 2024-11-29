Німеччина пропонує розгорнути системи ППО Patriot у Польщі
Німеччина запропонувала розгорнути системи протиповітряної оборони Patriot у Польщі, аби захистити логістичний центр, важливий для постачання допомоги Україні
Про це повідомляє Reuters.
"Цим ми захистимо логістичний вузол у Польщі, який має центральне значення для доставки матеріалів в Україну", - обґрунтував міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
У заяві німецького оборонного відомства йдеться, що Patriot можуть передислокувати до Польщі на початку 2025 року.
Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косніяк-Камиш привітав таке рішення.
Reuters нагадує, що протягом січня-листопада 2023 року Берлін розмістив у Польщі три системи Patriot і 300 військових, які базувалися в місті Замосць, поблизу кордону з Україною, з метою захистити залізничне сполучення, через яке Київ отримує допомогу.
- 12 серпня Польща підписала зі Сполученими Штатами Америки контракт на $1,2 млрд на виробництво 48 пускових установок M903, що є у складі систем батарей Patriot.
- Актуальне
- Важливе