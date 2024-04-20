Німеччина розглядає можливість закупівлі чотирьох додаткових систем ППО Patriot вартістю $1,3 млрд, - Bloomberg
У Німеччині розглядають можливість профінансувати закупівлю чотирьох додаткових систем ППО Patriot вартістю $1,3 млрд на додачу до розпоряджень уряду канцлера Олафа Шольца в березні
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Плани знаходяться на ранній стадії, і офіційні особи все ще оцінюють, як профінансувати розширене замовлення, яке може збільшити загальну ціну приблизно до 2,6 млрд євро.
Речник міністерства оборони в Берліні відмовився коментувати конкретні проєкти закупівель, посилаючись натомість у загальних рисах на прагнення уряду покращити оснащення збройних сил.
Бюджетний комітет у нижній палаті парламенту в Берліні в березні схвалив закупівлю перших чотирьох Patriot, причому перший, як очікується, буде поставлений до кінця 2025 року.
Абревіатура від Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target (Patriot), розроблена для забезпечення захисту від ворожих літаків і ракет і використовується 19 урядами, включаючи США.
Збройні сили Бундесверу Німеччини планують зберегти її як найважливішу систему наземної ППО до 2030 року.
- 13 квітня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot.
- 17 квітня уряд Німеччини виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
- Виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух 18 квітня анонсував постачання Україні додаткової системи протиповітряної оборони Iris-T.
- Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу і ще одну - від Німеччини.
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