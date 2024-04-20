Німеччина розглядає можливість закупівлі чотирьох додаткових систем ППО Patriot вартістю $1,3 млрд, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Плани знаходяться на ранній стадії, і офіційні особи все ще оцінюють, як профінансувати розширене замовлення, яке може збільшити загальну ціну приблизно до 2,6 млрд євро.

Речник міністерства оборони в Берліні відмовився коментувати конкретні проєкти закупівель, посилаючись натомість у загальних рисах на прагнення уряду покращити оснащення збройних сил.

Бюджетний комітет у нижній палаті парламенту в Берліні в березні схвалив закупівлю перших чотирьох Patriot, причому перший, як очікується, буде поставлений до кінця 2025 року.

Абревіатура від Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target (Patriot), розроблена для забезпечення захисту від ворожих літаків і ракет і використовується 19 урядами, включаючи США.

Збройні сили Бундесверу Німеччини планують зберегти її як найважливішу систему наземної ППО до 2030 року.