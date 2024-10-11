"Ніякого скорочення підтримки не буде": у Нідерландах заявили, що країна має ще понад €6 млрд на військову допомогу Україні

Про це він написав у соцмережі Х.

"Я бачу, що гуляють повідомлення про те, що допомога Україні буде скорочена на 1 мільярд євро. Це НЕ так. На жоден євро менше не піде в Україну. Загалом на військову підтримку було виділено 10,4 мільярда євро. З них майже 4 мільярди євро вже було доставлено, залишається ще понад 6 мільярдів євро", - зазначив Брекельманс.

Він також додав, що виділені його країною гроші також спрямовуються для інших форм підтримки України, наприклад, енергетичної інфраструктури.

Нідерландський міністр оборони заявив, що прагне, аби уся допомога була доставлена Києву якнайшвидше. За його словами, саме тому деякі контракти укладаються у 2024 році, а не у 2025-му.

"Україна веде напружену боротьбу та не може чекати. Як Нідерланди, ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми одна з країн, які надають відносно високий рівень підтримки", - підкреслив Брекельманс.