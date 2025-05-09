Норвегія продовжила угоду з ЄС про медичну евакуацію українців до березня 2026 року

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Норвегії.

Йдеться про транспортування поранених та тяжкохворих українців до лікарень у Європі, зокрема до самої Норвегії, а також про надання експертної, матеріальної та фармацевтичної допомоги.

Медична евакуація розпочалася у 2022 році в межах Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM). За цей час понад 2400 пацієнтів були перевезені до європейських лікарень, з них понад 450 — отримали лікування в Норвегії.

Угода між збройними силами Норвегії та авіакомпанією SAS, що забезпечує повітряне транспортування, також подовжена до березня 2026 року. Очікувані витрати на продовження операції становлять близько 150 млн норвезьких крон (майже 13 млн євро) і покриваються в межах Програми підтримки України Нансена.

Міністри охорони здоров’я, оборони, юстиції та закордонних справ Норвегії наголосили на важливості цієї гуманітарної ініціативи, зазначивши, що це приклад ефективної співпраці цивільних і військових структур для підтримки України в умовах війни.

"Нещодавно я відвідав лікарню в Харкові та мав змогу на власні очі побачити надзвичайно складну ситуацію, з якою стикаються українські служби охорони здоров’я. Було приємно зустрітися з медичними працівниками, які невпинно працюють у таких складних умовах, щоб надати життєво важливу допомогу, й існує велика потреба допомогти лікарням. Тому я дуже радий, що цю угоду було продовжено і що евакуація пацієнтів до Норвегії може продовжуватися", – сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Європейська комісія назвала зусилля Норвегії "наріжним каменем" системи медичної евакуації в ЄС.