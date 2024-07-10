Нова Зеландія надасть Україні $9,8 млн військової та гуманітарної допомоги

Про це повідомив посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мірошниченко.

На полях Саміту НАТО Крістофер Лаксон оголосив про надання 9,8 млн доларів допомоги Україні, з яких 3,68 млн доларів - військова допомога та 6,12 млн - гуманітарна допомога.

Військова допомога своєю чергою передбачає виділення 2,45 млн доларів до "Коаліції дронів" на чолі з Великою Британією та Латвією та 1,23 млн доларів на військові медичні потреби України.

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Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна.

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.