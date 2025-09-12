Нова Зеландія приєдналась до ініціативи зі зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти
Нова Зеландія приєдналася до міжнародної ініціативи зі зниження цінового ліміту на російську нафту, зменшивши ціну з 60 до 47,6 долара за барель
Про це інформує Центр протидії дезінформації з посиланням на заяву, оприлюднену на сайті міністерства закордонних справ Нової Зеландії.
У відомстві зазначили, що Веллінгтон синхронізував свої дії з Канадою, ЄС та Великою Британією.
Окрім того, у межах 32-го пакета санкцій уряд оголосив про обмеження проти 19 осіб, організацій та ще 19 суден. Під санкції потрапили структури, причетні до кібератак на Україну, зокрема підрозділ 29155 ГРУ, а також компанії, пов’язані з "тіньовим флотом" і посередниками в Північній Кореї та Ірані.
В ЦПД нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1900 фізичних і юридичних осіб, підтверджуючи незмінну підтримку України та міжнародних зусиль зі стримування російської агресії.
- Крім того, уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, він включає зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.12Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе