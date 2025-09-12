Нова Зеландія приєдналась до ініціативи зі зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти

Про це інформує Центр протидії дезінформації з посиланням на заяву, оприлюднену на сайті міністерства закордонних справ Нової Зеландії.

У відомстві зазначили, що Веллінгтон синхронізував свої дії з Канадою, ЄС та Великою Британією.

Окрім того, у межах 32-го пакета санкцій уряд оголосив про обмеження проти 19 осіб, організацій та ще 19 суден. Під санкції потрапили структури, причетні до кібератак на Україну, зокрема підрозділ 29155 ГРУ, а також компанії, пов’язані з "тіньовим флотом" і посередниками в Північній Кореї та Ірані.

В ЦПД нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1900 фізичних і юридичних осіб, підтверджуючи незмінну підтримку України та міжнародних зусиль зі стримування російської агресії.