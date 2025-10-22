Новим послом Великої Британії в Україні стане Ніл Кромптон: що про нього відомо

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Пан Ніл Кромптон, Командор Ордену Британської Імперії, призначений Послом Його Величності в Україні після Пана Мартіна Гарріса, Кавалера Ордену Святого Михайла і Святого Георгія, Офіцера Ордену Британської Імперії, який переходить на іншу посаду в дипломатичній службі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кромптон почне виконувати свої обов’язки у жовтні 2025 року.

Що відомо про його попередню діяльність?

Ніл Кромптон працює у Міністерстві закордонних справ Великої Британії з 1995 року.

У 2014-2015 роках він очолював директорат МЗС щодо Східної Європи та Центральної Азії.

З 2015 по 2019 рік очолював директорат МЗС Великої Британії щодо Близького Сходу та Північної Африки.

З 2020 по 2025 роки Кромптон був послом Великої Британії у Саудівській Аравії.