Велика Британія готується до можливого розгортання військ в Україні за умови перемирʼя
Британський міністр оборони Джон Гілі заявив, що держава готується до можливого розгортання своїх військових в Україні в разі мирної угоди Києва й Москви
Його слова цитує Sky News.
Гілі заявив: Лондон посилює фінансування своїх військових та переглядає їхню готовність, аби ті могли доєднатися до багатонаціональних сил. Вони б діяли в разі досягнення мирної угоди між Києвом і Кремлем та забезпечували б захист українських кордонів.
"Отже, оскільки президент США очолює зусилля з досягнення миру тут, в Європі, ми готові очолити роботу з його забезпечення в довгостроковій перспективі. Що стосується наших збройних сил, я вже переглядаю рівні готовності та прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів для підготовки до можливого розгортання в Україні", – сказав він.
Водночас Гілі додав, що російський диктатор вважає Велику Британію "своїм ворогом номер один" через підтримку Києва.
- Наступне засідання країн Коаліції охочих заплановано на п’ятницю, 24 жовтня, у Лондоні. У ньому також візьме участь президент України Володимир Зеленський.
- Біла Церква
