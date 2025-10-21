Велика Британія готується до можливого розгортання військ в Україні за умови перемирʼя

Його слова цитує Sky News.

Гілі заявив: Лондон посилює фінансування своїх військових та переглядає їхню готовність, аби ті могли доєднатися до багатонаціональних сил. Вони б діяли в разі досягнення мирної угоди між Києвом і Кремлем та забезпечували б захист українських кордонів.

"Отже, оскільки президент США очолює зусилля з досягнення миру тут, в Європі, ми готові очолити роботу з його забезпечення в довгостроковій перспективі. Що стосується наших збройних сил, я вже переглядаю рівні готовності та прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів для підготовки до можливого розгортання в Україні", – сказав він.

Водночас Гілі додав, що російський диктатор вважає Велику Британію "своїм ворогом номер один" через підтримку Києва.