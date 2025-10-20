Зеленський і Коаліція охочих 24 жовтня проведуть саміт у Лондоні, - ЗМІ
Засідання країн Коаліції охочих заплановано на п’ятницю, 24 жовтня, у Лондоні. У ньому також візьме участь президент України Володимир Зеленський
Про це Суспільному повідомили в офісі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера.
У повідомленні зазначили, що в зустрічі братимуть участь "окремі європейські лідери" та президент України Володимир Зеленський. Інших подробиць щодо порядку денного поки не розкривають.
- Востаннє засідання Коаліції охочих відбувалось 4 вересня у Парижі. Тоді президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн об'єднання погодилися або відправити війська в Україну або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі.
- У понеділок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Макроном та заявив, що невдовзі вони мають зустрітись.
