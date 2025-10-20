Зеленський і Коаліція охочих 24 жовтня проведуть саміт у Лондоні, - ЗМІ

Про це Суспільному повідомили в офісі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера.

У повідомленні зазначили, що в зустрічі братимуть участь "окремі європейські лідери" та президент України Володимир Зеленський. Інших подробиць щодо порядку денного поки не розкривають.