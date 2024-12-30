Новий очільник Грузії Кавелашвілі підписав низку законів, зокрема щодо заборони масок і піротехніки на мітингах

Про це інформує Ехо Кавказу.

Зміни, які набрали чинності з 30 грудня, запроваджують суворі обмеження під час проведення акцій протесту. Законодавство забороняє закривати обличчя учасників мітингів та використовувати піротехніку, а також містить інші заходи, які правозахисники охарактеризували як "репресивні" та "недемократичні".

Зокрема, за закриття обличчя або використання піротехнічних засобів під час протестів передбачений штраф у розмірі 2000 ларі.

Штраф у 1000 ларі та позбавлення водійських прав на один рік чекає на тих, хто організує перекриття доріг.

Несанкціоноване розміщення протестних трафаретів/написів/плакатів, що псують зовнішнє обличчя міста, каратиметься штрафом у розмірі 1000 ларі; повторне порушення - 2000 і 3000 ларі відповідно.

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Незаконне носіння форми, "встановленої в системі МВС», або «атрибутики, схожої з нею", - штраф 2000 ларі;

У разі перекриття дороги, якщо поліція вважатиме, що для цього було недостатньо демонстрантів, штраф за участь збільшено з 500 до 5000 ларі, а за "організацію" - з 5000 до 15 000 ларі.

Серед інших нововведень — зміни до закону про державну охорону, що позбавляють Зурабішвілі державної охорони, а також зміни до законодавства про службу в поліції, які спрощують процедуру прийому на роботу для окремих категорій співробітників МВС

Документи Кавелашвілі підписав 29 грудня, у день своєї інавгурації. Саломе Зурабішвілі не підписала ці закони та не наклала на них вето.