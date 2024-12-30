Новий очільник Грузії Кавелашвілі підписав низку законів, зокрема щодо заборони масок і піротехніки на мітингах
Президент Грузії Михеїл Кавелашвілі, легітимність якого не визнають п’ятий президент Зурабішвілі, опозиція та деякі міжнародні партнери, підписав низку спірних законодавчих ініціатив, ухвалених парламентом 13 грудня
Про це інформує Ехо Кавказу.
Зміни, які набрали чинності з 30 грудня, запроваджують суворі обмеження під час проведення акцій протесту. Законодавство забороняє закривати обличчя учасників мітингів та використовувати піротехніку, а також містить інші заходи, які правозахисники охарактеризували як "репресивні" та "недемократичні".
Зокрема, за закриття обличчя або використання піротехнічних засобів під час протестів передбачений штраф у розмірі 2000 ларі.
Штраф у 1000 ларі та позбавлення водійських прав на один рік чекає на тих, хто організує перекриття доріг.
Несанкціоноване розміщення протестних трафаретів/написів/плакатів, що псують зовнішнє обличчя міста, каратиметься штрафом у розмірі 1000 ларі; повторне порушення - 2000 і 3000 ларі відповідно.
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Незаконне носіння форми, "встановленої в системі МВС», або «атрибутики, схожої з нею", - штраф 2000 ларі;
У разі перекриття дороги, якщо поліція вважатиме, що для цього було недостатньо демонстрантів, штраф за участь збільшено з 500 до 5000 ларі, а за "організацію" - з 5000 до 15 000 ларі.
Серед інших нововведень — зміни до закону про державну охорону, що позбавляють Зурабішвілі державної охорони, а також зміни до законодавства про службу в поліції, які спрощують процедуру прийому на роботу для окремих категорій співробітників МВС
Документи Кавелашвілі підписав 29 грудня, у день своєї інавгурації. Саломе Зурабішвілі не підписала ці закони та не наклала на них вето.
- У неділю, 29 грудня, опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить президентський палац. У парламенті відбулася інавгурація новообраного президента Міхеїла Кавелашвілі.
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