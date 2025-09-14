Новий прем'єр Лекорню є єдиним шансом Макрона врятувати свою політичну силу, - докторка філософії університету Лотарингії

Про це в ефірі Еспресо розповіла докторка філософії Університету Лотарингії (Франція) та засновниця Global Ukraine Foundation Віолета Москалу.

"Значить, починаючи з літа 2024 року, Франція опинилася в досить неординарній ситуації, де центристські сили навколо руху президента Макрона і ліві, і праві, кожен має десь третину електорату. І відповідно, ніхто не може вирішувати за всіх. Потрібно домовлятися. А домовлятися не так просто, французька політична культура не звикла до цього", - сказала вона.

Москалу зауважила, що саме тому, ми побачили, що були там два прем'єр-міністри після того, як була розпущена Національна асамблея минулого року.

"Двоє вже випали, зараз вже Себастьян Лекорню, це як джокер, можна сказати, президента Макрона. Дуже цікаво підкреслити, що президент Макрон хотів призначати Себастьяна Лекорню ще в грудні, коли було призначено нового прем'єр-міністра, але тоді Франсуа Байрон дуже сильно наполягав на тому, що він знає, що робити. І в результаті майже рік він побув і не знайшов ключів до тих перемовин для того, щоб рухатися в сторону певних компромісів", - зазначила докторка філософії.

На її думку, президент Макрон не має жодних інтересів розпускати заново парламент.

"І от він реально дуже велике сподівання має на свого джокера, на Себастьяна Лекорню, який зараз прем'єр-міністром став для того, щоб все ж таки спробувати рухатися вперед. Питання в тому, що це, напевно, єдиний шанс президента Макрона навіть врятувати якимось чином свою політичну силу і свої політичні досягнення. Якщо він хоч трошки скоригує саме з цим питанням соціального захисту, те, що він обіцяв, але він не зробив і спробує знайти якісь хоча б якісь стратегічні кроки для того, щоб все ж таки ця криза довіри, не стала прям тим ґрунтом, на якому і кардинально радикально ліві, і радикально праві, вони ж тільки зараз єдине, що хочуть, вони хочуть, щоб Макрон подав відставку і заново вибори президентські", - розповіла Москалу.

Вона наголосила, що Макрон не зробить.

"Він чітко вже пояснив, його мандат тримає триває до весни 2027 року. Тому з цієї думки стосовно політики і стратегії щодо українського питання,- ми уникнули найгірших варіантів та сценаріїв. Себастьян Лекорню, він був до цього міністром оборони. Він дуже добре розуміє всю небезпеку, яка йде від Москви, від Кремля. Він розуміє і буде наполегливо далі підтримувати максимально можливо все, що потрібно для того, щоб підтримати Україну. Чи зможе він стати певним перемовником, таким чудодійником для того, щоб до кінця року був проголосований бюджет французький, за який проголосують соціалісти хоча би. Партія Меланшона точно не проголосує, бо вони зараз мають одне одну стратегію - вони хочуть перевибори", - сказала експертка.

Москалу додала, що якщо домовляться з Соціалістичною партією, то шанси є на те, що можна розрулити.

"2026 рік тоді буде більш-менш стабільна політика і вже у 2027 році будемо бачити, спостерігати, що буде на президентських виборах. Але якщо зараз Себастьян Лекорню не зможе, то тоді партія Макрона зникає майже з політичного ландшафту і тоді будуть реально дуже складні вибори і великі ризики. Саме через те, що якщо не відновити довіру до інституцій від французьких виборців, то ризики великі, що будуть голосувати прямо за радикальні ліві і за радикальні праві сили і будемо рухатися в велику бурхливу кризу на 27-й рік. Те, що буде погано з погляду інтересів України", - підсумувала вона.